Profesores extranjeros dan acento global a la Universidade da Coruña: "Crecí dentro de la UDC"

La presencia de personas extranjeras en la Universidade da Coruña (UDC) ha ido aumentando a lo largo de los años, tanto en los pupitres como frente a ellos. Esta elevada internacionalización de la institución es patente entre las filas del profesorado. Profesionales de diversos sectores y condiciones imparten docencia en las facultades de A Coruña, donde compaginan la enseñanza con labores de investigación.

Christian Kennes, Bélgica: "Llevo aquí 30 años"

Christian Kennes, belga de nacimiento y coruñés de adopción, además de uno de los investigadores más citados de su área, lleva 30 años impartiendo clases de Ingeniería Química en la Universidade de A Coruña (UDC). Aunque ahora son tres Catedráticos de Ingeniería Química en la facultad —dos de ellos gallegos—, Kennes fue el primer docente en sacar la Cátedra.

Christian Kennes en el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la UDC / CASTELEIRO

“Hace 30 años que estoy aquí. Llegué en el año 95-96 como profesor titular”, relata Kennes, quien se convertiría en Catedrático en 2010. A su llegada a la ciudad, se dedicó a la investigación de un área “que era nueva en España”: el tratamiento y valorización de contaminantes, “principalmente de emisiones de gases industriales, como el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero”, explica.

Sin embargo, refiere que se topó con incongruencias a la hora de optar a la plaza inicialmente: “Cuando yo me presenté por primera vez, España ya formaba parte de la Unión Europea, pero los extranjeros, incluso europeos, no se podían presentar a estas plazas. Lo cual es bastante curioso, porque yo podía presentarme para alcalde. Yo podría ser alcalde de A Coruña hace 30 años, pero no podría ser profesor”, cuenta.

Joaquim de Moura, Brasil: "Mi relación con esta Universidad es muy especial"

Joaquim de Moura viene del otro lado del charco. A diferencia de Kennes, de Moura experimentó la UDC en su doble faceta: como alumno y, desde 2019, como profesor de informática: “Por eso mi relación con la universidad es muy especial, porque ahí he vivido distintas etapas de mi vida. Crecí dentro de esta institución. La UDC me dio oportunidades para crecer, tanto a nivel académico como profesional”.

Joaquim de Moura, en su despacho del Edificio Área Científica de la UDC / CASTELEIRO

Como Kennes, combina docencia en distintos grados y másteres con la investigación, una parte importante de la cual se centra en aplicaciones de inteligencia artificial empleadas en el ámbito sanitario, área que le interesa por “la capacidad que tiene de conectar el desarrollo tecnológico con problemas reales que afectan a las personas”.

De Moura vino a A Coruña “buscando una formación de calidad”, y acabaría encontrando más razones para quedarse: “Con los años, A Coruña dejó de ser solo un lugar al que yo había llegado para convertirse en mi hogar, en donde yo he formado mi familia”. Refiere que la agrupación de la que ahora forma parte, el Grupo de Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones (Varpa), ha sido una pieza fundamental en este proceso.

Aunque lleva más de 20 años en la ciudad, sigue manteniendo un vínculo muy estrecho y activo con su país natal, Brasil. De Moura lleva a cabo varios proyectos de razón social enfocados en Floriano, ciudad donde él nació. Coordina, también, una red internacional entre Brasil y España que utiliza la inteligencia artificial para apoyar al diagnóstico de la retinopatía diabética en las zonas más remotas del país tropical, “que es una de las principales causas de ceguera en los países desarrollados”.

Estas iniciativas han recibido numerosos reconocimientos: el año pasado, la Cámara Municipal de Floriano otorgó a de Moura la medalla al mérito legislativo: “Es el doble orgullo: poder llevar a mi ciudad natal la tecnología puntera hecha aquí, en la UDC. Es una forma de mantener el vínculo, tender puentes y devolver a mi gente parte de lo que me han dado”, comenta.

Gabriela Oanta, Rumanía: "Esta Universidad tiene una apertura muy grande hacia el mundo"

Gabriela Oanta, catedrática de Derecho Internacional de la Universidade da Coruña, destaca por la gran colección de títulos a su espalda. Directora del Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga, perteneciente a la UDC, es también titular de la Cátedra Jean Monnet. Derecho de la Unión Europea de los Océanos: nuevos escenarios jurídico-marítimos. El ministro rumano de Educación e Investigación la nombró experta internacional para evaluar la actividad científica de todos los centros de investigación en Rumanía. De hecho, estas semanas se encuentra en Chisináu, capital de Moldavia, para valorar dos programas de doctorado.

Gabriela Oanta, catedrática de Derecho Internacional Público en la UDC / Cedida

Nacida en Bucarest, capital de Rumanía, y establecida en A Coruña desde octubre del 2000, Oanta mantiene conexiones profesionales y personales con su país natal. A lo largo de estas dos décadas, reconoce que la nación donde se crio ha cambiado mucho. Estas transformaciones se vieron incrementadas a su entrada en la Unión Europea, pudiendo resumirse en una mayor apertura hacia el mundo exterior: “En España hay muchos rumanos que llegaron hace 15 o 20 años, y que están muy integrados. Quizás no tanto en Galicia, pero yo creo que es la nacionalidad europea que más abunda en España”.

En su caso personal, Oanta viajó a A Coruña por motivos académicos, igual que de Moura, y desde 2024 es catedrática en la UDC. “Creo que la Universidade da Coruña tiene una apertura muy grande hacia el mundo, a pesar de que estamos en una esquina de Europa. Yo siempre digo que España está en una esquina de Europa, y Galicia es una esquina de una esquina. Pero, a pesar de ello, hay un gran aperturismo y es una ciudad muy acogedora”, declara Oanta.

Anne Gosset, Francia: "El trato entre alumnos y profesores es muy distinto a mi país"

Anne Gosset, natural de Francia, tenía contactos en la Universidade da Coruña, y aprovechó la oportunidad para combinar dos de sus grandes pasiones: la investigación y los idiomas. “Y el hecho de descubrir otra cultura”, añade.

Anne Gosset, profesora de Ingeniería Naval en la UDC / Cedida

Profesora de Ingeniería Mecánica en el campus de Ferrol de la UDC desde 2009, refiere que su ciudad natal, Nancy, tiene ciertas similitudes con A Coruña. “Es de tamaño mediano, diría que un poco más pequeño que A Coruña”, dice. Situada en el noroeste de Francia, los habitantes de Nancy guardan parecido con los gallegos: “En general, en las regiones que se sitúan en la mitad norte de Francia, la gente es menos abierta, menos social que en el sur. Lo mismo pasa aquí en España”, comenta.

Una diferencia que nota entre la UDC y otras universidades es en el terreno de la investigación: “Aquí somos un montón de grupos muy pequeños agrupados en centros de investigación más grandes. En Francia, por ejemplo, hay como una institución nacional de investigación y se organiza en grupos de tamaño mucho mayor”, explica.

La mayor dificultad que encontró al llegar fue el idioma. Al ser del norte de Francia, aclara que es más tradicional estudiar el alemán que el español como idioma extranjero, por lo que se inició en a A Coruña “con conocimiento bastante reducido”. A su llegada, empezó “directamente a impartir clases magistrales”, con vocabulario insuficiente y “mucha incomodidad”.

En este sentido, apunta que las diferencias culturales entre naciones no interfieren en el ámbito de investigación, pero sí en el docente: “El trato entre profesores y alumnos es muy distinto del que conocía en el norte de Europa. Es mucho más próximo; es decir, los alumnos nos llaman por el nombre, y eso en Francia sería totalmente imposible”, explica.