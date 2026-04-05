Así es el nuevo proyecto de Nacho Moreira en A Coruña tras triunfar con La Esquina de Valentina: "Me lancé a abrir de la noche a la mañana"

El éxito de La Esquina de Valentina con sus famosos bocadillos no ha sido el techo para Nacho Moreira, sino el cimiento de su nuevo proyecto, Concha. Tras seis años consolidando un concepto basado en "comer con las manos", el hostelero se ha lazando casi por impulso a ocupar el local de la antigua Taberna A Carballeira, que llevaba cerrado desde principios de 2025. Fue una decisión visceral, tomada en apenas un mes, motivada por la cercanía y el potencial de un espacio que tenía justo al lado. "Lo cogí un poco sin sopesarlo mucho; estaba al lado, estaba vacío y me lancé a abrir de la noche a la mañana", confiesa el chef.

La elección del nombre no es casual y mantiene la línea identitaria que inició con su primer local. Si Valentina ya era una declaración de intenciones, Concha llega para cerrar un círculo de nombres con resonancia femenina, aunque no tengan vinculación familiar con el chef: "Como servimos bastante marisco y pescado, 'concha del mar' y 'Concha de mujer' pegaban bastante; ya que es un nombre que evoca abuela", explica el cocinero.

Tradición con sello francés

A diferencia de la informalidad de la Esquina de Valentina, Concha busca una estética y un paladar más refinados, aunque sin perder la esencia que ha fidelizado a su clientela. La propuesta huye de las modas asiáticas o de la fusión extrema para refugiarse en el recetario de siempre, pasado por el tamiz de la técnica francesa que Nacho aprendió en sus años de formación. "Hacemos recetas gallegas y con producto gallego, pero a lo mejor hay algún deje porque trabajé en una cocina francesa muy chula y me gusta ese punto", señala.

Este retorno a lo clásico es, para Moreira, una respuesta necesaria a la saturación de innovación en el sector. Al igual que otros colegas de profesión en la zona, Nacho siente que el mercado ha dejado un hueco desatendido en la sencillez de los sabores puros. "Parece que como todos hemos querido ser los más modernos e innovadores, al final la cosa más clásica se queda un poco ahí atrás", reflexiona, poniendo en valor una cocina que no necesita disfrazarse para sorprender a un comensal que parece buscar el reencuentro con lo conocido.

El fuego como hilo conductor

La carta de Concha funciona al ritmo de la lonja. Aunque platos como la sopa de bogavante con hojaldre al estilo francés o la lasaña de centollo ya son fijos, es la pequeña brasa del local la que dicta la sentencia diaria sobre los pescados. "No un 'brasote', es una caja de zapatos casi, pero nos da un juego para dar puntos diferentes", afirma Moreira, destacando que la raya a la brasa con salsa brava se ha convertido en uno de sus platos estrella.

Tres meses después de la apertura, el equilibrio entre ambos negocios es el nuevo día a día del chef. Aunque la logística es sencilla por la proximidad física, la presión de mantener el estándar de calidad es alta, especialmente ante un cliente fiel que llega con expectativas elevadas. "Estamos aprendiendo muchísimo; noto el primer mes como super lejano y ahora vemos qué claro lo tenemos", concluye Nacho, quien prefiere no hacer planes a largo plazo y seguir dejándose guiar por las oportunidades que, como Concha, aparecen de la noche a la mañana para convertirse en retos apasionantes.