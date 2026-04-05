El presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones descarta irregularidades o negligencias internas en las oposiciones para administrativos de la Seguridad Social celebradas en A Coruña el 23 de septiembre de 2025 y confirma que la información que ha recabado apunta a la "utilización de pinganillos y otros dispositivos electrónicos". El "llamativo" índice de sobresalientes en la prueba, seis veces superior al esperable, resultó "indicio suficiente" para realizar esa auditoria, tras cuyo resultado denunció el caso a la Fiscalía de A Coruña, que mantiene abierta la investigación, según confirmaron fuentes del Ministerio público.

"Las informaciones recibidas de terceras personas apuntan a la utilización de pinganillos y otros dispositivos electrónicos por parte de opositores a través de los que contactar con el exterior (cuya detección no es posible sin material detector diseñado expresamente para ello) y con personas ajenas el Ministerio, con el objetivo de recibir la respuesta a las preguntas del examen", respondió el Ministerio a preguntas de diputados del Partido Popular en el Congreso.

El Ministerio asegura haber actuado "proactivamente" para ampliar la información recibida en las "denuncias, recursos y quejas" recibidas, "en las que se advertía de que podría haberse dado algún tipo de irregularidad en la realización" de la oposición en la sede de A Coruña. De la auditoría interna se desprende, según el Ministerio, que no hubo irregularidad interna ni posibilidad de filtraciones de exámenes.

Una trama de fraudes

El órgano afirma la existencia de diversos testimonios que "apuntan a una trama u organización que además podría haber cometido, presuntamente, fraudes". La investigación en curso es consecuencia de la "alerta o indicio" iniciada tras la publicación de las calificaciones el pasado mes de noviembre. 25 de las 50 mejores notas de la oposición en toda España se habían registrado en A Coruña. Esta cifra multiplicaría por seis la estimación de 3 o 4 sobresalientes para la sede coruñesa, donde se presentaron 4.086 candidatos.

En Madrid, con 15.392 candidatos, solo 7 personas figuran entre las 50 mejores calificaciones y en Valencia esa cifra baja a 3, sobre un total de 8.233 opositores. En un escrito presentado al Defensor del Pueblo en noviembre de 2025, denunciantes señalaron como "inverosímil" que la nota media en A Coruña fuese de 68,41 puntos, por encima de la banda media de 58 a 61 en el resto de sedes.

En el texto al Defensor, los opositores reclamaban la verificación en el proceso de custodia, elaboración y distribución de las pruebas, que la auditoría ministerial viene de confirmar como válida. Ahora es la Fiscalía la que determinará la existencia de actos ilícitos y las consecuencias para los presuntos culpables, incluidos los opositores, según el Ministerio.