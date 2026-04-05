Las viviendas del Agra do Orzán y A Falperra a las que el Concello de A Coruña descartó dar protección histórica

El 5 de marzo, el pleno municipal de A Coruña aprobó definitivamente ampliar el catálogo de elementos protegidos, blindando decenas de inmuebles que van desde los muelles de As Xubias a las escaleras de Os Mariñeiros junto a A Palloza, pasando por decenas de edificios de viviendas en barrios como Os Mallos, Monte Alto y Sagrada Familia. Pero en la última versión se descartaron varios edificios en Agra do Orzán y A Falperra, que los técnicos entienden que no tienen el suficiente valor patrimonial.

Se unen a otros que ya habían sido rechazados. A veces por los mismos motivos, como dos viviendas de la avenida de Monelos, o porque se consideró que se les dará protección en otros procedimientos, como la lonja del Gran Sol.

Ausencias en el entorno del Observatorio

En la versión del documento para la aprobación provisional, que se realizó el año pasado, se proponía incluir la vivienda unifamiliar del número 12 de la calle del Observatorio, uno de los "últimos inmuebles racionalistas de principios de los años 40 del siglo XX" que se conservan, con las "formas y tipologías de los focos iniciales de desarrollo" del Agra do Orzán. Pero en la versión final los técnicos contratados por el Concello indican que no reúne las condiciones para ser catalogada "de forma individualizada" y que hay "descontextualización" por las características del entorno.

En esa misma calle, en los números 25 y 27, se planteaba el año pasado proteger un conjunto de edificios que planta baja y dos alturas que suponen una "muestra de las construcciones típicas del primer tercio del siglo XX". Pero no aparecen en el listado definitivo ni se menciona en la relación de edificios excluidos.

Elementos arquitectónicos

En este apartado se indica que se ha decidido excluir al edificio que ocupa el número 4 de la calle Vila de Laxe, en A Falperra, porque no reúne las condiciones que lo hacen merecedor de protección. En la versión provisional de la memoria aparecían también los 6 y 8 de la misma vía, y no están en el listado de la memoria definitiva. En la calle San Luis, en Os Mallos, el listado final indica que se dará protección a los números 4, 6 y 8, pero en el documento provisional se añadía también el 25 y una parte de la memoria incluía también el 10.

Ya en versiones anteriores se habían descartado como elementos a proteger una serie de hórreos para los que se promete un catálogo específico, así como bienes arqueológicos y los restos de tres capillas que precisan un "estudio más profundo", mientras que otras viviendas próximas al camino inglés se agruparon en una única ficha. El edificio de la sección de vela y remo del Club del Mar, situado junto a la playa de San Amaro, no se consideró finalmente con valor arquitectónico.

Cambios en Castaño de Eirís

Ante el documento se presentaron 69 alegaciones, en su mayoría rechazadas, si bien se realizaron algunas correcciones menores. En el caso de la "vivienda agraria preindustrial" que ocupa el primer número de la calle Castaño de Eirís, y que cuenta con casa, muro de piedra elaborado con una técnica tradicional y un castaño de gran porte que da nombre a la zona, el Ayuntamiento aceptó la petición de eliminar como elementos protegidos la finca y el árbol.

La parcela se incluirá dentro del contorno de protección de la vivienda, y los técnicos se remiten a las disposiciones del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el tratamiento que se le debe dar al árbol.