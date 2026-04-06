Los bomberos de A Coruña recuperan un cadáver localizado en el mar junto a la Dársena
El rescate del cuerpo ha tenido lugar esta madrugada alrededor de las 05.30 horas
Los bomberos de A Coruña han recuperado en el mar un cadáver localizado en el entorno de la Dársena durante la madrugada de este lunes 6 de abril, según informa la central de emergencias 112 Galicia. Ha sido alrededor de las 05.30 horas cuando los efectivos de los servicios de emergencias rescataban del agua el cuerpo sin vida, según informan los bomberos en su parte de incidencias.
El rescate se ha desarrollado en las inmediaciones de la Dársena coruñesa y en la intervención han participado también efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil, además de personal de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
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