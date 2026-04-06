Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las rentas crecen, los salarios noLos edificios descartados para protecciónLa opinión de los vecinos de Cuatro CaminosEl homenaje al panadero MarcelinoEmpate del DéporVictoria del Leyma Coruña
instagramlinkedin

Los bomberos de A Coruña recuperan un cadáver localizado en el mar junto a la Dársena

El rescate del cuerpo ha tenido lugar esta madrugada alrededor de las 05.30 horas

Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con una marcha por toda la ciudad

Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con una marcha por toda la ciudad / CARLOS PARDELLAS

Sandra Abad

Los bomberos de A Coruña han recuperado en el mar un cadáver localizado en el entorno de la Dársena durante la madrugada de este lunes 6 de abril, según informa la central de emergencias 112 Galicia. Ha sido alrededor de las 05.30 horas cuando los efectivos de los servicios de emergencias rescataban del agua el cuerpo sin vida, según informan los bomberos en su parte de incidencias.

El rescate se ha desarrollado en las inmediaciones de la Dársena coruñesa y en la intervención han participado también efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil, además de personal de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Noticias relacionadas

*EN AMPLIACIÓN

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 1-1 | El Deportivo y el Málaga firman las tablas
  2. La Xunta adjudica por 1,3 millones de euros la ampliación de los talleres del instituto de Curtis
  3. Así está la clasificación de Segunda División: el Racing cae goleado y el Deportivo se queda a dos puntos del liderato
  4. La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
  5. Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
  6. El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
  7. Los hórreos de A Coruña, de despensa agrícola a refugio de la memoria: 'Son el testimonio de otras épocas
  8. Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza

Los bomberos de A Coruña recuperan un cadáver localizado en el mar junto a la Dársena

Los bomberos de A Coruña recuperan un cadáver localizado en el mar junto a la Dársena

Miguel Ángel Gómez, Republicano de Honor 2026 en A Coruña: "En uno de los interrogatorios intervino Billy El Niño; creí que me iba a matar"

El tiempo en A Coruña esta semana: las temperaturas se disparan antes del regreso de la lluvia

El tiempo en A Coruña esta semana: las temperaturas se disparan antes del regreso de la lluvia

O escritor Carlos Freire amosa a Coruña de posguerra a través do pícaro Sindiño: "Hai ata un episodio adicado ao Deportivo, cando o neno vai ao torneo Teresa Herrera"

El Gobierno central mantiene paralizada la recuperación de una plaza de juez en A Coruña

El Gobierno central mantiene paralizada la recuperación de una plaza de juez en A Coruña

Cárcel para los dos hombres atrapados en la avenida de Os Mallos, en A Coruña, con más de 100.000 euros en cocaína

Cárcel para los dos hombres atrapados en la avenida de Os Mallos, en A Coruña, con más de 100.000 euros en cocaína

Cientos de ciudadanos senegaleses renuevan su pasaporte en la 'embajada' temporal de A Coruña: "Para algunas personas, es esperanza"

Cientos de ciudadanos senegaleses renuevan su pasaporte en la 'embajada' temporal de A Coruña: "Para algunas personas, es esperanza"

El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia

El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia
Tracking Pixel Contents