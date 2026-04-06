El callejero de A Coruña: Marqués de Pontejos, estrecheces junto a San Agustín

Si circulaba usted por esta calle en su automóvil hasta hace unos años, seguramente que habrá rezado para no llevarse por delante un espejo retrovisor de los coches allí estacionados. Y es que esta vía se caracteriza por su estrechez, a pesar de lo cual estaba permitido el aparcamiento en sus dos márgenes. Desde hace unos años ya no, aunque la circulación sigue permitida.

La calle tuvo el nombre de prolongación de Estrecha de San Andrés hasta el año 1934. Tras la propuesta de un grupo de concejales, el Ayuntamiento decidió en esa fecha recordar la figura de Joaquín Vizcaíno y Martínez, un insigne coruñés nacido en 1790 que se dedicó a la milicia y que presenció en Aranjuez la caída del valido Manuel Godoy.

Durante la Guerra de la Independencia contra los franceses, Vizcaíno huyó de Madrid para sumarse a los sublevados contra el invasor en Zaragoza. A lo largo de la guerra se destacó por su valor y consiguió sucesivos ascensos.

Una vez expulsadas las tropas napoleónicas, Vizcaíno se dedicó a viajar por diferentes países, donde observó el funcionamiento de sus sociedades y administraciones. En 1823 debió abandonar España a causa de su participación en la causa liberal.

A su regreso, fue designado alcalde de Madrid en 1834. En este cometido elaboró un plano de la ciudad, rotuló y numeró las calles, fundó el Asilo de San Bernardino, mejoró el alumbrado y el abastecimiento de agua, empedró las calles principales y efectuó numerosas reformas. Otra de sus iniciativas fue la fundación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, de la que fue primer director.

Vizcaíno se casó muy joven con Mariana de Pontejos y Sandoval, marquesa de Pontejos. La dama falleció al poco tiempo de su matrimonio, por lo que su marido heredó el título nobiliario. La corporación coruñesa quiso honrar la memoria de tan ilustre hijo de la ciudad con una calle del entorno del mercado de San Agustín, en una de las zonas más céntricas.