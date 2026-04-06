Una camisa y un tatuaje para plasmar el amor por la calle San Juan de A Coruña: "Es algo que los domingos no puede fallar"

Lugar donde disfrutrar de la música en directo, donde saborear un buen vino o pasar en familia la sesión vermut de los domingos, la calle San Juan de A Coruña se erige como hogar de Aníbal Rodríguez, vecino del Ventorrillo. Descubriría los locales de la zona después de la pandemia, y calaron tan hondo en su alma que decidió llevar la San Juan para siempre consigo. En un tatuaje realizado en el estudio Estigma Tattoo, los elementos emblemáticos de la calle acompañan la piel de Aníbal. "La descubrí de casualidad, y siempre digo: '¡Dios mío! ¿Dónde estuve metido todos estos años?', ¡qué me he perdido! Es algo que los domingos no puede fallar", comenta Rodríguez.

A raíz de conocer la historia de la pasión de Rodríguez transformada en tatuaje, Laura Doldán, artista y dueña de la tienda Regalarte (Paseo de la Dársena, 1), decidió crear una línea de ropa inspirada en la esencia de la calle San Juan. "Se me ocurrió, porque estoy haciendo personalizaciones de ese tipo. La cosa es que esa prenda tiene que gustarle a cualquiera, tiene que ser estético", explica Doldán, que dedica su vida al arte desde hace más de 20 años.

Música y tatuajes

Aníbal Rodríguez, prejubilado y vicepresidente de la asociación vecinal de O Ventorrillo, recuerda ir de pequeño con su padre a bodegas, donde "había gente tocando la guitarra, pero un repertorio gallego, más tradicional". Ya en la post pandemia, redescubrió la magia que se crea en los locales con un concierto en directo. "Es algo que va en la idiosincrasia de los coruñeses, no podemos dejarlo perder, hay que apostar por ello", afirma.

Aníbal Rodríguez muestra su tatuaje de la calle San Juan / Carlos Pardellas

Su amor por la calle San Juan se materializó el pasado diciembre en forma de tatuaje, tercero que le adorna la piel. Todos con raíz musical y realizados en Estigma Tattoo, recogen a la perfección lo que mueve a Rodríguez. "Yo sin la calle San Juan no puedo, entonces tenía que tener algo", declara.

A raíz de conocer su historia, la propietaria de Regalarte, Laura Doldán, decidió proponerle a Carlos una confluencia creativa. "Le ofrecí a Aníbal pintarle una camisa, porque me pareció guay que él ya tuviese un tatuaje con lo de la alle San Juan, y se la pinté, porque estoy haciendo personalizaciones de ese tipo", comenta Doldán.

Productos únicos

Utilizando la técnica de pintura de seda sobre algodón, el proceso creativo fue algo conjunto entre Rodríguez y Doldán. "Para la composición le pregunté a Aníbal cómo la quería, y fue entre él y yo. Cuando hago una personalización, no es mi capricho ni el de la persona, es un intermedio", aclara Doldán, quien se muestra abierta a repetir el proceso con más zonas de A Coruña.

Noticias relacionadas

Aunque no tiene pensado crear una línea de ropa con la calle San José, Doldán se adecúa a la demanda. "Si veo que a la gente le gusta, igual me animo. Pero cada prensa sería distinta, eso sí. Incluso a lo mejor hay alguine que prefiere una sudadera en lugar de una camisa, pero sí que me gusta lo personal, lo que no es genérico", especifica. Lo que sí tiene en mente es crear una colección de estuches o tazas serigrafiadas con el diseño de la calle coruñesa.