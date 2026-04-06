Cárcel para los dos hombres atrapados en la avenida de Os Mallos, en A Coruña, con más de 100.000 euros en cocaína

Una investigación de la Guardia Civil sobre narcotráfico en clubes de alterne de la provincia de A Coruña se saldó con la intervención de más de 100.000 euros en cocaína en el barrio de Os Mallos, y condenas de cuatro años y medio de prisión para cada uno de los dos implicados, uno residente en A Coruña y otro vecino de Getafe. De acuerdo con una reciente sentencia de la Audiencia Provincial, cada uno deberá cumplir cuatro años y meses de prisión, después de que se les aplicase el atenuante de adicción a drogas. No es la única sentencia reciente de tráfico de drogas que afecta a la zona, pues recientemente la Audiencia Provincial condenó a siete años de prisión a los implicados en una trama que llevó 340.000 euros en drogas desde Madrid a un supermercado de Vioño.

La investigación empezó en septiembre de 2022, cuando el Instituto Armado empezó a vigilar las actividades del condenado residente en Getafe, de nacionalidad extranjera. Los agentes había detectado su presencia en varios clubes de alterne de la provincia de A Coruña, donde, señala la Audiencia Provincial, "contactaba con los empleados y clientes" y permanecí poco tiempo, tomando medidas para no ser observado. La Guardia Civil sospechó que podía estar traficando, y la investigación desveló que se desplazaba habitualmente a A Coruña, usando vehículos de otras personas, y se reunía con personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico de estupefacientes.

Tráfico desde Getafe

El 2 de abril de 2023 el hombre condujo desde Getafe hasta A Coruña un coche modificado para llevar material oculto, con un habitáculo oculto bajo los asientos delanteros. Los agentes lo siguieron hasta la avenida de Os Mallos, donde aparcó y avisó de su llegada a un vecino de a Coruña con el que se había concertado para que recepcionase cocaína y la distribuyese. Los hombres, después de tomar medidas para no ser captados, se reunieron en el coche para realizar el intercambio.

Pero los agentes intervinieron la droga. Bajo el asiento del conductor, encontraron una bolsa de cocaína, con algo más de un kilo, si bien estaba mezclada y tenía algo más de un 20% de otras substancias. Según figura en la sentencia, en el mercado habría alcanzado un precio de cerca de 107.700 euros.

Rebaja de la condena

La Fiscalía pedía, en principio, ocho años de cárcel, pero rebajó la pena a cuatro años y seis meses. Los dos hombres se mostraron conformes con los hechos que presentaba el Ministerio Fiscal y las penas. La acusación pública también retiró la propuesta inicial de que el condenado extranjero fuese expulsado del territorio nacional, pero, además de la pena de cárcel, la sentencia los condena una multa de cerca de 431.000 euros.

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Se les ha tenido en cuenta, como atenuante "muy cualificada", que ambos eran consumidores de estupefacientes en el momento de los hechos y actuaron "a causa de su grave adicción".