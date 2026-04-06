El cocinero Miguel Vázquez, del restaurante coruñés atípico, estará en la final de Desafío XChef de Hijos de Rivera

Dos de los seis finalistas de la gran final de Desafío XChef de Cervezas 1906, que Hijos de Rivera celebrará el próximo 14 de abril en el marco de Salón Gourmets, son gallegos. Las propuestas de Atípico Restaurante (A Coruña) y D’Obra (Melide, A Coruña) han llegado a la final de la sexta edición del certamen, en la que han participado un total de 126 establecimientos de toda España, que han presentado sus propuestas acompañadas de un maridaje con alguna de las cervezas de la familia Cervezas 1906.

Miguel Vázquez competirá con Vigilia desde 1906, una propuesta concebida para acompañar a 1906 La Milnueve. La propuesta parte de una reinterpretación contemporánea del tradicional potaje de vigilia. A través de elaboraciones como un cilindro de puré fino de garbanzo, una brandada de bacalao con espinaca y un pilpil emulsionado con cerveza 1906, el chef construye una receta que respeta la tradición desde un lenguaje actual. Con ella, busca demostrar que la cocina de memoria sigue teniendo recorrido cuando se trabaja desde el respeto, la técnica y una idea clara. “Para mí, Vigilia 1906 no es solo una tapa. Es una forma de demostrar que la cocina tradicional sigue teniendo recorrido cuando se trabaja desde el respeto, la técnica y una idea clara”, señala.

Por su parte, Andrés Torreiro, de D’Obra (Melide, A Coruña), llegará a la final con Puerro asado con holandesa de koji y majada de sardina ahumada y avellana, en maridaje con 1906 Black Coupage. “Queríamos recoger un poco de Galicia en todo lo que hicimos, por eso aparecen productos como el puerro o la sardina, tan representativos de la tierra y la costa gallega”, explica.

Un miembro del jurado, de A Coruña

En Desafío XChef de Cervezas 1906 participan locales de todo el territorio español con sus propuestas gastronómicas bajo la premisa de aplicar buenas prácticas que generen un impacto positivo, como el uso de productos de cercanía, la reducción de desperdicios o el fomento de la economía circular. De este modo, "la competición reta a los aspirantes a demostrar no solo su destreza y creatividad a la hora de presentar una receta, sino también el trasfondo comprometido que hay detrás de su elaboración", indican desde Hijos de Rivera.

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En la final, que se celebrará en Madrid, los participantes elaborarán en directo sus platos ante un jurado de cuatro profesionales, que en esta sexta edición incluye a Luis Veira, chef de Árbore da Veira (A Coruña) y miembro de Imperfertxs de 1906. También formarán parte el chef del restaurante El Truc (Lleida) y ganador de Desafío XChef de Cervezas 1906 edición 2025, Sergi Aritzeta; la periodsita gastronómica Raquel Castillo y el responsable de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera, Xabier Cubillo.