El Concello de A Coruña inicia los trabajos de pavimentación del paseo marítimo entre el Aquarium y la Torre

Después de la retirada de los raíles del antiguo tranvía, una empresa contratada por el Ayuntamiento de A Coruña empezó este lunes, 6 de abril, la obra de reparación y mejora de la calzada en el tramo del paseo marítimo entre el Aquarium Finisterrae y la Torre de Hércules. La previsión es que los trabajos se extiendan también durante el martes, de 09.30 a 19.30 obras, en los dos carriles más pegados al frente marítimo.

Los cortes obligarán a desviar el tráfico entre la Torre y el Aquarium por la ronda de Monte Alto, pero se prevé que la circulación en sentido del Aquarium a la Torre se mantenga abierta en todo momento mientras duren los trabajos. El miércoles, en el mismo horario, se asfaltará el último tramo de la rotonda de la Torre, mientras que los días 9, 10, 11 y 13 de abril le tocará el turno a los carriles interiores del paseo.