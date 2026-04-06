A Coruña compite con Ourense por la temperatura más alta de Galicia

A Coruña alcanza este lunes el récord de temperatura máxima de los últimos diez años en un mes de abril y compite con la ciudad de Ourense por registrar el valor más elevado del día en Galicia. En las horas centrales del día, los termómetros han alcanzado los 29 grados en la estación ubicada en la Torre de Hércules, muy por encima de lo esperado a estas alturas del año. Desde 2015, el mercurio no marcaba un índice tan alto en el mes de abril, según indican desde Meteogalicia.

Los meteorológos explican que estas temperaturas inusuales para la época suelen durar poco tiempo. “Se trata de una configuración determinada, que provoca que llegue viento del sur en lugar de recibirlo del mar”, señalan.

El récord de temperaturas en la estación de Meteogalicia ubicada en la Torre de Hércules en un mes de abril se remonta a 2015, mientras que en la estación del dique, donde Meteogalicia cuenta con otra estación, los termómetros se elevaron hasta los 32 grados en el mes de abril de 2011.

Estos valores extremos no se extenderán muchos días, ya que la previsión indica que en las próximas horas llegarán los primeros chubascos y las temperaturas se irán desinflando.