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Cuarto fallecido en la Dársena de A Coruña en nueve años

La policía investiga la muerte de un ciudadano extranjero cuyo cuerpo ha sido localizado sin vida en las inmediaciones del Club Náutico esta madrugada

Hallado el cadáver de un hombre junto a la Dársena de A Coruña.

Hallado el cadáver de un hombre junto a la Dársena de A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

El hombre de mediana edad y de nacionalidad extranjera hallado muerto hoy en el mar en las inmediaciones del Club Náutico de A Coruña es el cuarto fallecido en aguas de la Dársena coruñesa en menos de una década. Otras tres personas, todas hombres, han muerto en esa zona en los últimos nueve años.

Tras la reforma de la Marina en 2015, el primer ahogamiento ocurrió en 2017, cuando un joven procedente de la discoteca Pelícano se precipitó al mar. Solo unos días después, el actor Mateo González caía también a las aguas tras salir del Náutico y se ahogaba en la Dársena de A Coruña. Aquellos dos sucesos llevaron a Concello y Puerto a colocar un largo banco de piedra al borde del muelle para evitar nuevas caídas y a incrementar la iluminación. Cinco años más tarde, en diciembre de 2022, un trabajador del puerto de A Coruña fallecía ahogado en el entorno de la Dársena tras caer al agua de forma accidental.

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Carlos Pardellas

Antes de aquel último fallecimiento --hasta hoy-- en aguas de la Dársena, una mujer de 82 años había sufrido una caída accidental en un amanecer de noviembre de 2020 cuando paseaba por la zona, aunque tuvo la fortuna de ser auxiliada por un funcionario municipal que se lanzó al mar y fue ayudado por un policía local. En 2017 se produjo además la caída de una furgoneta que se encontraba vacía y cuyo conductor la había dejado mal frenada.

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