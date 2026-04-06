Drones y grabadoras láser: los inesperados tesoros que esconden los paquetes de Amazon en A Coruña

El lunes de pascua ha tenido un protagonista inesperado en Marineda City, la báscula. Cientos de personas aguardan su turno para participar en la última tendencia de consumo, la compra de paquetes perdidos de gigantes como Amazon, Temu o Aliexpress. La empresa King Colis aterrizó este lunes en A Coruña hasta el 11 de abril en horario ininterrumpido de 10.00 a 22.00 horas.

La propuesta ha despertado un notable interés entre familias y curiosos, que se acercan atraídos por la posibilidad de adquirir productos desconocidos a un precio variable. El funcionamiento es sencillo. Los clientes eligen paquetes cerrados sin conocer su contenido y abonan su importe en función del peso, con tarifas diferenciadas según la categoría: Estándar y Premium.

Paquetes de King Colis en Marineda City / CARLOS PARDELLAS

Más allá del componente lúdico, la dinámica de compra ha dado lugar a la adopción de distintas estrategias por parte de los asistentes. La selección de paquetes pequeños o de menor peso se impone como una de las claves para reducir el coste final.

Entre los artículos, se pueden encontrar desde productos de tecnología hasta ropa de diseño, pasando por zapatos, relojes, videojuegos, productos de belleza, gadgets y artículos de colección. Lo único que tienen en común es que nadie sabe qué contiene cada paquete hasta que lo abre, lo que la convierte en una experiencia de compra basada en la sorpresa.

Hoy, el misterio de los envoltorios ya tiene sus primeros resultados tangibles. Entre el cartón y el plástico aparecieron artículos de alto valor como drones, una grabadora láser y varios estabilizadores de imagen. También destacan objetos de cuidado personal y deporte, como cascos y pistolas de masaje, que validan la expectación de los asistentes.

Yolanda Marcote y su hija Martina en la 'pop-up' de Marineda City / CARLOS PARDELLAS

Entre los visitantes se encontraban Yolanda Marcote y su hija Martina, que decidieron acudir coincidiendo con el final de las vacaciones escolares. "Vimos el anuncio por internet y aprovechamos el último día de vacaciones para venir", explica Yolanda. Ambas participaban por primera vez en una experiencia de este tipo, que afrontaban con entusiasmo. "Nos hace mucha ilusión. Es todo sorpresa, lo que toque", señala, en referencia a la expectativa generada por el contenido desconocido de los paquetes.

¿Cómo elegir el mejor paquete?

En cuanto al procedimiento, Yolanda reconoce con humor que hay una pequeña estrategia. "Sabemos que va por peso. Un paquete normal cuesta 2,29 y el premium 2,99, por lo que intentaremos elegir bien. Si coges uno muy grande, te puede salir caro", detalla. "Estamos viendo que los paquetes grandes apenas se cogen, porque son más caros", comenta Yolanda.

También acudieron visitantes como José Antonio Golpe, vecino de Culleredo, que decidió acercarse aprovechando el festivo. En su caso, reconoce que las expectativas iniciales podrían no cumplirse. Considera que lo más probable es que salgan con menos de lo que venían en expectativas: "Venimos con las expectativas bastante altas y seguramente saldremos con menos de lo que pensamos", asegura, aunque valora positivamente la experiencia. "Se ve mucho por la televisión y queríamos probar y abrir algunos paquetes", explica.

José Antonio Golpe y su hijo en la 'pop-up' de Marineda City / CARLOS PARDELLAS

La iniciativa, que ya ha recorrido otras ciudades europeas, aterriza en A Coruña como parte de una estrategia comercial itinerante que combina ocio y consumo en espacios de gran afluencia. En total, se distribuirán diez toneladas de paquetes sorpresa. En muchos casos, proceden de devoluciones o envíos no reclamados que, tras no poder ser entregados, se ponen de nuevo en circulación a través de este tipo de iniciativas.

La tienda efímera mantiene sus puertas abiertas esta semana en la planta cero, la plaza Emilia Pardo Bazán, del centro comercial. Hasta el sábado, el goteo de coruñeses que buscan convertir unos pocos euros en un objeto de valor promete no cesar. La suerte está echada sobre la báscula.