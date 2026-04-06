Herido un ciclista en Juan Flórez al ser alcanzado por un turismo

Un ciclista ha resultado herido en un accidente registrado pocos minutos antes de las 15.00 horas de este lunes. Una bicicleta y un turismo se vieron implicados en el siniestro ccurrió entre la avenida de Arteixo y Juan Flórez, según explican en la sala de pantallas de la Policía Local. Hasta el lugar, se desplazó una ambulancia del 061 para atender al conductor de la bici, pero por el momento se desconoce el alcanza de sus lesiones.