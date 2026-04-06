El humo de un incendio en Caión llega a A Coruña

Un incendio forestal declarado en la mañana de este lunes en el municipio de Caión, en A Laracha, ha obligado a movilizar a varios efectivos antiincendios de Medio Rural, además de patrullas de la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico, según indica el servicio de emergencias 112. La gran cantidad de humareda provocada por el fuego se ha desplazado a las proximidades e incluso es visible desde el monte de Bens, en A Coruña. El 112 recibió el primer aviso de un particular sobre las 11.15 horas y, según los medios de extinción trasladados al lugar, el incendio continuaba activo a las 15.00 horas. La circulación en las proximidades se ha visto afectada y ha sido necesario realizar cortes en una carretera. La DGT se encuentra en la zona regulando el tráfico.