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El humo de un incendio en Caión llega a A Coruña

El 112 recibió el primer aviso a las 11:15 horas y movilizó a efectivos de Medio Rural, Guardia Civil y Tráfico, ya que el fuego obligó a cortar una carretera próxima al monte donde se declaró el incendio

Humareda provocada por el incendio de Caión, visible desde el monte de Bens.

Humareda provocada por el incendio de Caión, visible desde el monte de Bens. / LOC

RAC

Un incendio forestal declarado en la mañana de este lunes en el municipio de Caión, en A Laracha, ha obligado a movilizar a varios efectivos antiincendios de Medio Rural, además de patrullas de la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico, según indica el servicio de emergencias 112. La gran cantidad de humareda provocada por el fuego se ha desplazado a las proximidades e incluso es visible desde el monte de Bens, en A Coruña. El 112 recibió el primer aviso de un particular sobre las 11.15 horas y, según los medios de extinción trasladados al lugar, el incendio continuaba activo a las 15.00 horas. La circulación en las proximidades se ha visto afectada y ha sido necesario realizar cortes en una carretera. La DGT se encuentra en la zona regulando el tráfico.

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