El humo de un incendio en Caión llega a A Coruña
El 112 recibió el primer aviso a las 11:15 horas y movilizó a efectivos de Medio Rural, Guardia Civil y Tráfico, ya que el fuego obligó a cortar una carretera próxima al monte donde se declaró el incendio
Un incendio forestal declarado en la mañana de este lunes en el municipio de Caión, en A Laracha, ha obligado a movilizar a varios efectivos antiincendios de Medio Rural, además de patrullas de la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico, según indica el servicio de emergencias 112. La gran cantidad de humareda provocada por el fuego se ha desplazado a las proximidades e incluso es visible desde el monte de Bens, en A Coruña. El 112 recibió el primer aviso de un particular sobre las 11.15 horas y, según los medios de extinción trasladados al lugar, el incendio continuaba activo a las 15.00 horas. La circulación en las proximidades se ha visto afectada y ha sido necesario realizar cortes en una carretera. La DGT se encuentra en la zona regulando el tráfico.
- Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo suma un punto, pero puede perder la plaza de ascenso directo
- La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
- Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
- El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
- Domingo fresco en A Coruña antes de la gran subida de temperaturas de este lunes
- Las viviendas del Agra do Orzán y A Falperra a las que el Concello de A Coruña descartó dar protección histórica
- Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza
- El capital gana la partida a los salarios en A Coruña: el poder adquisitivo del sueldo se congela mientras otras rentas crecen