A Coruña festeja la 30º edición de los Premios de Teatro María Casares, "unha celebración e unha reivindicación"
En la nueva edición del certamen se presentaron cerca de 400 profesionales y 45 espectáculos, con 17 finalistas que se disputan el galardón en la gala del 8 de abril, en A Coruña
Celebrar la vida y obra de Manuel Lourenzo. Ese es el eje que vertebra la 30º edición de los Premios de Teatro María Casares, organizada por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Gloria Rico, una de las figuras centrales del teatro gallego contemporáneo, es la directora de esta nueva edición, para la que se presentaron cerca de 400 profesionales y 45 espectáculos. De los 17 finalistas, el ganador se anunciará a las 20.30 horas en la gala del miércoles, 8 de abril, en el Teatro Colón de A Coruña. "Sempre quixen que os premios foran unha festa do teatro e unha celebración, mais tamén unha reivindicación", declaró Rico en la gala de presentación de los galardones.
La presidenta de la Asociación de Actores y Actrices de Galicia, Eva Fórneas, recalcó el calibre de los María Casares, referentes en toda Galicia. "Vemos a gala coma unha homenaxe, máis que como un obituario", manifestó. El ejercicio de memoria se completó con la diputada provincial, Avia Veira, quien recordó por qué el galardón adopta el nombre de María Casares: "Que os premios leven o seu nome é un acto de xustiza e memoria, igual que lembrar a Lourenzo nesta edición".
Retomando la defensa de la cultura como herramienta de reivindicación y reflexión, el concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, definió el teatro como "ese espello no que se miran as sociedades sen maquillaxe". Agradeció, también, la confluencia de las tres administraciones —Concello y Diputación de A Coruña y Xunta— en la organización de los galardones. "Esta edición dos María Casares teñen unha importancia fundamental á hora de transmitir esa mensaxe de solidariedade con aqueles que o están pasando mal", apuntó Castro.
"Quizais sexa teatro, con maiúsculas, o máis axeitado para definir a figura de Lourenzo", afirmó Rico, quien aprovechó el encuentro para poner en valor la importancia de la cultura. Mediante la celebración de diferentes actividades, "dende o teatro independente ata actividades de formación como a interpretación, a escrita ou a tradución", pretenden describir la poliédrica figura de Lourenzo.
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