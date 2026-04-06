Maritime Global Services presenta en A Coruña el Viote, un buque para trabajos marítimos

Maritime Global Services presentó este lunes en la dársena de Oza de A Coruña el Viote [siglas de Vidal Otero, apellidos de la familia propietaria], una nueva embarcación multipropósito que se incorpora a la flota de la compañía y que partirá hacia Marruecos en las próximas semanas para iniciar allí su primera operación. Durante el acto, al que asistieron representantes de la Autoridad Portuaria de A Coruña, de la Capitanía Marítima, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de distintas entidades de la comunidad portuaria, los invitados pudieron además realizar una visita a bordo y dar una vuelta en el barco para conocer de primera mano sus prestaciones.

El encargado de presentar la embarcación fue Diego Vidal Otero, director general de Maritime Global Services, que definió al Viote como “la última adquisición y el buque insignia a día de hoy” de la empresa. El nombre del barco, explicó, recoge los apellidos familiares Vidal Otero. Se trata del primero de la serie Viote, una embarcación de tipo multicat de 23,90 metros de eslora y 9,6 de manga, concebida para ser destinada al alquiler por parte de empresas especializadas en trabajos marítimos.

Vidal Otero detalló que el buque estará orientado principalmente a obra civil marítima y apoyo a trabajos offshore, incluyendo labores como colocación de cadenas, instalación de muertos y otras actuaciones vinculadas a infraestructuras en el mar. La fórmula elegida será la del charter, es decir, el alquiler de la embarcación a otras compañías para su explotación directa. Aunque su primer destino será Marruecos, previsiblemente en la primera o segunda semana de mayo, el Viote cuenta con bandera española y certificación para navegar y operar sin restricciones en cualquier parte del mundo.

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En cuanto a sus características técnicas, el nuevo barco dispone de dos motores principales de 800 caballos cada uno, una hélice de proa de 250 caballos, un puente principal con 500 metros de cable de 32 milímetros, una grúa principal de unas 20 toneladas y otra a popa de 3,5 toneladas a nueve metros. Además, está equipado con habilitación interior para seis personas distribuidas en tres camarotes dobles, cocina y climatización frío-calor. La inversión realizada por Maritime Global Services para esta incorporación ronda los cuatro millones de euros, en una apuesta con la que la empresa busca posicionarse en el mercado del charter especializado para obra marítima.