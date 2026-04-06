Nuevos cortes en Alfonso Molina por la pasarela peatonal entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña

Las obras de la nueva pasarela entre la estación de tren y la de autobuses de A Coruña entran en su recta final y obligarán a realizar cortes nocturnos de tráfico en Alfonso Molina durante las noches del 7 al 8 y del 8 al 9 de abril. El Concello informa de que la circulación quedará interrumpida entre las 23.00 y las 6.00 horas para garantizar la seguridad durante los trabajos de montaje de la estructura. Además, en ese mismo horario permanecerá cerrada la pasarela provisional por motivos de seguridad.

Para minimizar las afecciones al tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados. En sentido de salida de la ciudad, los vehículos serán desviados por la ronda de las estaciones para volver a enlazar con Alfonso Molina, mientras que en sentido de entrada podrán acceder a través de la ronda de Outeiro. El objetivo es mantener la fluidez de la circulación pese a las restricciones temporales.

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Izado del vano central

Durante estas noches se ejecutarán las labores de izado y montaje del vano central de la pasarela y de las rampas laterales. La antigua estructura fue desmontada por completo para acometer su renovación integral, una actuación que encara ya sus últimos días. Una vez instalados los nuevos elementos, se completarán los remates finales con la previsión de abrir la pasarela en las próximas semanas y retirar el paso provisional habilitado mientras duraron las obras.