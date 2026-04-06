El Parque do Vixía de A Coruña saldrá a concurso diez años después de su anuncio

El Ayuntamiento de A Coruña aprobará en los próximos días la licitación de las obras del parque de O Vixía, una zona verde de 16.000 metros cuadrados cuyo proyecto llevaba diez años entre despachos municipales. El Gobierno local señala que la transformación "pondrá en valor un entorno natural de gran relevancia histórica y geográfica por su singular ubicación y sus vistas al mar y a la Torre de Hércules". La inversión prevista para los trabajos asciende a 1.629.946 euros, en unas actuaciones que tienen un plazo máximo de ejecución de 12 meses. La transformación del espacio, en el entorno del depósito de agua, permitirá "integrar distintos elementos y eliminará muros de cierre para lograr una superficie unitaria y homogénea, en la que se plantará arbolado y se mejorará la accesibilidad".

Senderos peatonales del proyecto del parque de O Vixía. / LOC

Además, se instalarán senderos peatonales y se crearán distintas zonas de juegos y descanso, explica la regidora, Inés Rey, en el mismo comunicado. Se crearán pasarelas peatonales elevadas que permitirán superar la altura de los edificios del entorno y servirán como miradores para disfrutar de las vistas de la Torre de Hércules.

Merenderos y huertos urbanos

La actuación incluye una reestructuración de los espacios con la habilitación de merenderos y huertos urbanos. También se colocarán estanques y fuentes y se construirá una nueva infraestructura de riego y drenaje; el agua tendrá un especial protagonismo en la concepción del parque. Los elementos urbanos y edificios existentes se integrarán con el entorno gracias a la nueva distribución y diseño de la ubicación.

Proyecto del parque de O Vixía. / LOC

“Lo que estamos haciendo con este proyecto es repensar desde cero el área y hacer posible una nueva zona verde de la que disfrutará no solo el barrio de Monte Alto, sino toda la ciudad”, añadió la alcaldesa.

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Zona abandonada

El abandono es visible en el monte da Vixía, que no es un lugar de paso y carece de usos entre equipamientos públicos que sí los tienen. El plan municipal propone de entrada crear una gran área verde que permita conectar esas instalaciones, abrir vías de comunicación entre diferentes zonas del barrio de Monte Alto y establecer una relación más armónica del lugar con el paisaje circundante, con la Torre de Hércules y punta Herminia justo enfrente.