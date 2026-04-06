Rodrigo Cuevas presenta disco en A Coruña y conversa con Grande Amore: "En mis próximos 20 años de carrera igual tengo que hacer boleros y punto"

¿Que tiene entre manos para su firma en la Fundación Seoane con Grande Amore?

Vamos a estar juntos dialogando. Aceptaremos preguntas del público y charlaremos con él también. Luego habrá una proyección del cortometraje Llagares, que acompaña al disco Manual de belleza en su recorrido. Habrá, claro, una firma de discos al acabar.

El erotismo, el cortejo, todo eso está siempre presente en su trabajo. En los tiempos del sexo fácil, ¿se ha perdido la capacidad de ligar?

A ver, un poco sí, porque la gente es torpe ligando y más en el mundo heterosexual, que son unos cuadros. Lo sé por mis amigas, que yo no lo vivo, pero cuidadito. El mundo hetero este debe ser... El otro día estuve en el podcast Bimboficadas con Samantha Hudson y su compañera María Barrier. Le decía María a Samantha que lo que debía hacer es ligar con chicas y Samantha le respondió que no podía, que no le gustaban y está en una cárcel. Entonces, yo imagino a las mujeres heteros hoy en día en unas cárceles, las pobres, sin poder sentirse atraídas por mujeres. Sufriendo, y mira que les hice un Manual de cortejo. Nada, pues no hay manera.

En su nuevo disco, Manual de belleza, analiza lo bello y se lo pasa bastante bien, musicalmente hablando. Pero, ¿qué es la belleza para Rodrigo Cuevas?

Mira, la belleza es donde no hay violencia. De eso me estoy dando cuenta ahora después de hacer todo este disco. Al final todo es bello mientras no haya violencia. Bueno, incluso a veces la violencia puede ser bella. Me desdigo, digo y me desdigo. La belleza es lo que a cada uno le haga sentir como placer. Puede ser un placer visual, puede ser un placer auditivo. Para mí, la belleza está muy relacionada con el placer, con el gusto, con estar recibiendo cosas buenas. Aunque a veces te puede dar gusto eso, una violencia, un morbo, una cosa desagradable, un guilty pleasure.

Pero usted canta que la belleza también es peligrosa.

Sí. En la canción La belleza hablo en primera persona perfectamente y digo eso. Puede ser tu obsesión, tu desventaja, y puede hacerte caer en la inseguridad. Puede ser tu espada de Damocles y estar todo el rato pendiente de la belleza, intentando cumplir esos cánones y entrar dentro de un marco. El marco es como la zanahoria colgada del palo delante de tu cara. El marco de la belleza siempre se va moviendo y nunca vas a estar en el centro.

En esta era de estética tan editorial y perfeccionada, ¿la belleza genuina corre riesgo?

La verdadera belleza no sé lo que es. A ver, podemos perdernos nosotros de la belleza, pero la belleza sigue ahí. Lo que pasa que podemos dejar de verla porque estamos tan bombardeadas con cosas feas todo el rato... Puedes perderte tú de la capacidad de apreciarla, o que incluso esté mal visto apreciar la belleza, que se te tilde de naíf o de blandengue. Estamos en tiempos en lo que está más valorado el ser duro, el ser competitivo, el tener aspiraciones.

En redes sociales hasta indican qué rasgo físico hay que desarrollar para la siguiente temporada.

Eso siempre, eso ahora y antes, porque la moda siempre estuvo ahí. Al final hay unas cosas que te establecen en el canon de belleza, la belleza canónica a la que todos estamos acostumbrados, digamos la normativa. Lo importante es poder apreciar diferentes tipos de belleza y tener la mente abierta. Pero, sobre todo, no te creas que nos abandona la belleza. La belleza está ahí.

En su disco menciona a Lina Morgan y Concha Velasco, antiguas estrellas. ¿Hay reemplazo generacional?

Hay otras muchas estrellas ahora, pero lo que me parece es que les falta un poco de naturalidad. Es lo que tenían antes. Estaban dispuestas a mostrar sus defectos, sus desgracias. En el programa Cantares hacían mucho eso. Llevaban a las folclóricas y hacían mostrar todas sus caras. Eso a mí me gusta mucho, se hacían muy humanas.

¿Tiene alguna folclórica favorita?

Rocío Durcal, que me encanta últimamente, pero voy cambiando.

Saca a Massiel de 20 años de silencio y la pone a cantar letras atrevidas. Nos habla de ese mundo feliz donde "todo el mundo es maricón", ¿cómo es esa realidad?

Ella dice que es su último trabajo y no va a grabar nada más. Me dijo: "puedes estar contento, esto es lo último que hago". Fue bastante sencillo, no tuve que convencerla. La llamé y me dijo que sí. Ese mundo que describo yo ahí es fantasioso, utópico, y que me temo igual acaba fatal también. Habría que verlo. No se puede saber, pero bueno, lo que sí es, sobre todo, es divertido.

Al mismo tiempo se junta con Tarta Relena, que son el futuro. ¿Se necesitan pasado y futuro para trabajar en la música?

Hombre, por supuesto. A mí me encanta tener un poco de las antiguas y me encanta ver que también queda gente viniendo detrás, haciendo cosas interesantes, como las Tarta Relena. Las amo. Tenemos a Ana Belén y Víctor Manuel, Pan Sen Fron, Grande Amore, Mapi Quintana, Rozalén... Anécdotas hay muchas, la verdad, pero muchas de ellas incontables, inenarrables. Fue muy fácil trabajar con todos. Iba escribiendo la lista de los deseos, la carta de los Reyes Magos con todas las que quería colaborar, y todas se fueron cumpliendo. Es increíble.

Aparte de colaboraciones, se entrega a una cantidad de géneros amplia. ¿En cuál está más cómodo?

En el folclore me encuentro muy cómodo, pero es verdad que para este disco trabajé con cosas muy diferentes y muy peculiares. Me gustó mucho a mí hacerme la rapera. Y luego, mucho también, la canción ligera. Me encantaría ser un cantante de canción ligera. Ahora igual tengo que hacer un disco de boleros porque le está gustando tanto a la gente. Es una cosa más para ahora que me voy haciendo mayor. En mis próximos 20 años de carrera igual tengo que hacer boleros y punto.

Rodrigo Cuevas escribe de la belleza y del deseo, pero también hace crítica. En su disco arremete contra la turistificación del Norte peninsular.

Ay, sí. Del Polo Norte, como digo yo. Se nos está quedando un territorio un poco descuidado, al que se le está yendo la autenticidad y se está convirtiendo en un sitio más. Es una pena. Cada vez menos hueco para los vecinos y más para los que vienen a consumir.

De usted se ha dicho que es el perfecto frontman, el perfecto performer. ¿Qué cualidades distingue en sí mismo que los demás destacan?

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Sí que es verdad que tengo esa capacidad de relacionarme con el público a través de la improvisación, con unos códigos muy cabareteros muchas veces y muy de travesti. Esa capacidad creo que a la gente le gusta. Nos conecta mucho al público y al artista.