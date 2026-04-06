El tiempo en A Coruña esta semana: las temperaturas se disparan antes del regreso de la lluvia

La primavera continúa en A Coruña tras una Semana Santa de tiempo seco y soleado que ha cumplido, en el plano meteorológico, las expectativas de quienes habían planeado actividades al aire libre para estas fechas marcadas por la sucesión de días festivos. Ahora, una vez superada esta parada señalada en el calendario de puentes y festividades, Galicia avanza hacia el ecuador del mes de abril con novedades en la previsión del tiempo y con cambios que traen el regreso de las precipitaciones, precedido de una subida de temperaturas que hoy dejará registros muy por encima de lo esperado a estas alturas del año.

Nada menos que entre 25 y 27 grados de máxima en A Coruña prevén --respectivamente-- la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia para este lunes 6 de abril. La jornada comenzará con sol y pocas nubes, aunque ya a partir del mediodía empezará a mudar el panorama y se incrementará la nubosidad, de forma que hoy por la tarde o tarde-noche llegarán los primeros chubascos tras más de una semana sin precipitaciones, y de hecho las temperaturas previsiblemente se desinflarán ya durante la segunta mitad de la jornada.

Los coruñeses volverán a abrir hoy los paraguas para dar por finalizado el paréntesis de tiempo seco que les ha acompañado de forma casi ininterrumpida desde el final del invierno y durante el relevo de marzo a abril. ¿Cuánto durará la lluvia y cómo viene el resto de esta semana? La respuesta la encontramos en las predicciones avanzadas por la Aemet y Meteogalicia que desgranamos a continuación.

Ambos organismos prevén tiempo cambiante a lo largo de las próximas jornadas, con algunos chubascos de tipo tormentoso tanto el martes día 7 como el miércoles día 8, y tiempo más estable, aunque con nubes, para el jueves día 9 y el viernes día 10. Los termómetros regresarán ya desde mañana martes a valores propios de un mes de abril en A Coruña, con máximas que rondarán los 20 grados el martes y que bajarán a entre 15 y 16 grados el miércoles, para volver a remontar de cara a finales de semana en toda Galicia, con valores que volverán a rondar o incluso superar los 20 grados durante las jornadas del jueves y el viernes, en un período de 48 horas de nuevo con subida de temperaturas y descenso de las probabilidades de precipitaciones.

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A falta de ver cómo evolucionan las previsiones de Aemet y Meteogalicia para el fin de semana, de momento lo que muestras los pronósticos avanzados para el sábado 11 y el domingo 12 de abril es una situación marcada por la inestabilidad atmosférica, previsiblemente con chubascos en el noroeste, así que por ahora todo apunta a que A Coruña enfilará el ecuador de abril con capucha y paraguas, aunque estaremos pendientes de cómo se concretan los pronósticos meteorológicos para detallar cómo evoluciona la predicción del tiempo para A Coruña a lo largo de estos días de regreso a la rutina tras una Semana Santa que ha sido casi veraniega debido a la influencia del anticiclón. Más información.