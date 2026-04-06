La Xunta destina 3,1 millones a material para tratar lesiones de columna en el área sanitaria de A Coruña

El Consello de la Xunta aprobó este lunes la contratación de implantes de columna e instrumentos necesarios para tratar lesiones cervicales, torácicas y lumbares en el área sanitaria de A Coruña y Cee durante dos años, con un valor de salida de unos 3,1 millones de euros. El contrato podría ampliarse hasta los cuatro años, con lo que alcanzaría un valor estimado de más de 6,23 millones.

El Gobierno gallego, que indica que las lesiones de columna son «un problema que cada vez afecta a más gente», prevé adquirir 10.000 unidades de elementos como conectores, barras y mallas. También se incluyen placas cervicales, sistemas de implantes para deformidades y fracturas de adulto o aparatos para casos degenerativos.