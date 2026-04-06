Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal en CaiónPermiso especial de ruido para los pisos de la SarebAsí será el Parque de O VixíaEl mapa de A Coruña hace 70 añosRescatado un cadáver junto a la DársenaLos tesoros que esconden los paquetes sorpresa de AmazonPresunto fraude en una oposición de la Seguridad Social en A CoruñaA Coruña compite con Ourense por la temperatura más alta de GaliciaEl tiempo en A Coruña: máximas disparadas antes de volver las lluviasAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin

La Xunta destina 3,1 millones a material para tratar lesiones de columna en el área sanitaria de A Coruña

Prevé adquirir 10.000 unidades de elementos como conectores o placas cervicales

Imagen de la fachada del CHUAC

Imagen de la fachada del CHUAC / La Opinión

RAC

El Consello de la Xunta aprobó este lunes la contratación de implantes de columna e instrumentos necesarios para tratar lesiones cervicales, torácicas y lumbares en el área sanitaria de A Coruña y Cee durante dos años, con un valor de salida de unos 3,1 millones de euros. El contrato podría ampliarse hasta los cuatro años, con lo que alcanzaría un valor estimado de más de 6,23 millones.

El Gobierno gallego, que indica que las lesiones de columna son «un problema que cada vez afecta a más gente», prevé adquirir 10.000 unidades de elementos como conectores, barras y mallas. También se incluyen placas cervicales, sistemas de implantes para deformidades y fracturas de adulto o aparatos para casos degenerativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo suma un punto, pero puede perder la plaza de ascenso directo
  2. La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
  3. Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
  4. El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
  5. Domingo fresco en A Coruña antes de la gran subida de temperaturas de este lunes
  6. La nueva etapa entre Deportivo y Concello se extiende al palco de autoridades de Riazor
  7. Las viviendas del Agra do Orzán y A Falperra a las que el Concello de A Coruña descartó dar protección histórica
  8. Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza

El cocinero Miguel Vázquez, del restaurante coruñés atípico, estará en la final de Desafío XChef de Hijos de Rivera

El cocinero Miguel Vázquez, del restaurante coruñés atípico, estará en la final de Desafío XChef de Hijos de Rivera

Transportes exige un permiso especial de ruido para los pisos que la Sareb y la Xunta prevén construir en la salida de A Coruña

Transportes exige un permiso especial de ruido para los pisos que la Sareb y la Xunta prevén construir en la salida de A Coruña

El Concello de A Coruña inicia los trabajos de pavimentación del paseo marítimo entre el Aquarium y la Torre

El Concello de A Coruña inicia los trabajos de pavimentación del paseo marítimo entre el Aquarium y la Torre

Una camisa y un tatuaje para plasmar el amor por la calle San Juan de A Coruña: "Es algo que los domingos no puede fallar"

La Xunta destina 3,1 millones a material para tratar lesiones de columna en el área sanitaria de A Coruña

La Xunta destina 3,1 millones a material para tratar lesiones de columna en el área sanitaria de A Coruña

Desalojados los vecinos de al menos diez casas próximas al incendio forestal de Caión

Desalojados los vecinos de al menos diez casas próximas al incendio forestal de Caión

A Coruña festeja la 30º edición de los Premios de Teatro María Casares, "unha celebración e unha reivindicación"

A Coruña festeja la 30º edición de los Premios de Teatro María Casares, "unha celebración e unha reivindicación"

Rodrigo Cuevas presenta disco en A Coruña y conversa con Grande Amore: "En mis próximos 20 años de carrera igual tengo que hacer boleros y punto"

Tracking Pixel Contents