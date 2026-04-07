La asociación de anorexia de A Coruña ya tiene nuevo local gracias a una donación de la plantilla de Inditex: prevén estrenarlo "a final de año"

"El próximo mes de octubre cumpliremos tres décadas, y esperamos poder celebrarlo, ya a finales de este mismo año, en nuestro nuevo local", anticipa Fátima Pérez, directora de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC), exultante, tras "meses de búsqueda, súper laboriosa", para encontrar un espacio que se adecuase a las necesidades de la entidad, con cerca de 150 usuarios con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y 320 socios.

"Desde las 9.30 horas de este martes, somos ya propietarios", desvela Pérez, justo después de materializarse la compra del futuro inmueble de la asociación, que ha sido posible gracias a la donación de más de 860.000 euros recaudados por la plantilla de Inditex en su mercadillo navideño solidario de 2024, y que les permitirá abrir un nuevo espacio de consultas, así como "duplicar" el número de plazas de su comedor terapéutico, del "máximo" actual de 25, hasta el medio centenar.

Vinilo con mensaje, en una cristalera, en la actual sede de ABAC, en el Barrio de las Flores. / Casteleiro

La compra del futuro inmueble de la asociación ha sido posible gracias a la donación de más de 860.000 euros recaudados por la plantilla de Inditex en su mercadillo navideño solidario de 2024

"Nos quedan meses de obra"

El nuevo local de ABAC, ubicado en la avenida del Ejército, ha sido adjudicado a la entidad, mediante licitación pública, por un importe que roza los 415.000 euros. Cuenta con una superficie cercana a los 500 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta. "Se va a ver, ya que tiene todo el frontal. Son 473 metros cuadrados, lo cual nos permitirá ampliar las plazas del comedor terapéutico, que era nuestro objetivo; contratar a más profesionales... Dispone de luz natural, lo vamos a insonorizar bien... Ahora, nos quedan meses de obra, evidentemente", señala Fátima Pérez, quien hace hincapié en que "la previsión" es inaugurar las futuras instalaciones de la asociación "a final de año", de ahí que la intención de sus responsables sea "sacar a concurso [privado], cuanto antes", los trabajos de reforma y acondicionamiento.

Ahora, se abre una etapa de volver a conseguir apoyos. Desde Inditex se han ofrecido a asesorarnos bien en todo lo referente a la obra, vamos a ir con 'calmiña', pero la verdad es que estamos súper ilusionados. Creo que para los pacientes de ABAC va a ser un cambio importante

"Este lunes, de hecho, estuvimos ya con el arquitecto, aunque, obviamente, los tiempos en la construcción son los que son... No obstante, contamos con el apoyo del Ayuntamiento y, por supuesto, de Inditex, a cuya plantilla estamos tremendamente agradecidos", destaca la directora de ABAC, antes de insistir en que la "expectativa" es "tener el nuevo local listo a final de año".

Fátima Pérez, directora de ABAC, en el comedor terapéutico de la asociación, en sus actuales instalaciones, en el Barrio de las Flores. / Carlos Pardellas

"El coste exacto del inmueble han sido 414.981 euros, procedentes de la donación de los trabajadores de Inditex. La cantidad restante de su aportación, que superó los 860.000 euros, la destinaremos a reformar, acondicionar y amueblar el local, así como al traslado desde las actuales instalaciones, en el Barrio de las Flores", pormenoriza.

"Va a ser un cambio importante"

"Somos conscientes de que no nos va a llegar, así que, ahora, se abre una etapa de volver a conseguir apoyos. Desde Inditex se han ofrecido a asesorarnos bien en todo lo referente a la obra, vamos a ir con 'calmiña', pero la verdad es que estamos súper ilusionados. Creo que para los pacientes de ABAC va a ser un cambio importante. No porque nuestras actuales instalaciones sean malas, que ni mucho menos lo son. Pero, en el futuro local, habrá espacio suficiente para que podamos estar todos los compañeros allí, y no teletrabajando, como sucede, en algunos casos, en la actualidad", añade Pérez, quien avanza que "el objetivo, a medio plazo, es poder reforzar, también", el equipo terapéutico de ABAC, "con la contratación de algún otro profesional".

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"La idea es que, en el nuevo local, esté todo el mundo de manera presencial, con el espacio suficiente, y poder llegar a las 50 plazas en el comedor terapéutico", reitera la directora de la asociación, antes de enfatizar: "El mensaje es claro: queremos aumentar los servicios de ABAC".