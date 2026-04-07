Los bomberos de Oleiros rescatan en Santa Cristina a una persona en apuros al quedar aislada en unas rocas

Los bomberos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Oleiros rescataron este lunes en Santa Cristina a una persona que se encontraba en situación de riesgo en el litoral. Ocurrió alrededor de las 19.20 horas tras recibir a través de la central del 112 Galicia un aviso de Salvamento Marítimo que alertaba de que había una persona en apuros "en la isla de Santa Cristina".

Los efectivos de Emerxencias de Oleiros movilizaron de inmediato una dotación formada por dos bomberos que se desplazaron al lugar "en una moto de agua, medio adecuado para acceder a la zona debido al escaso calado". Una vez en el lugar localizaron a la persona "sobre unas rocas aisladas de la parte principal de la isla" y "sin posibilidad de regresar a tierra por sus propios medios", según explican los bomberos de Oleiros, que procedieron al "rescate mediante moto de agua" y completaron a evacuación a tierra firme "con éxito".

Noticias relacionadas

El operativo contó también con la participación de una embarcación de la Guardia Civil, que "no pudo acercarse a la zona debido a las limitaciones de calado", según explican los bomberos de Emerxencias de Oleiros.