El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones

El Concello de A Coruña y la Xunta de Galicia se abren a un área de prestación conjunta para los taxis de la ciudad y el área metropolitana. Así lo debatieron en una mesa celebrada esta mañana de martes para evaluar el seguimiento del convenio para el aeropuerto de Alvedro, en el que también está el Concello de Culleredo. Este giro en la organización del servicio permitiría ofrecer viajes en el entorno comarcal a los taxistas de A Coruña y a los taxistas de la comarca podrían funcionar sin límites dentro de las fronteras urbanas.

“Le hemos propuesto a la Xunta una área de prestación conjunta de taxis para toda el área metropolitana donde operen todos los taxis de A Coruña sin limitaciones", según explicó el Concejal de Economía y Planificación de A Coruña, José Manuel Lage, que valoró la disposición del Gobierno gallego para evaluar la propuesta. En una nota de prensa, es el Ejecutivo autonómico el que se atribuye la idea. "La Xunta también puso encima de la mesa la posibilidad de crear un área de prestación conjunta en el área metropolitana de A Coruña, con el fin de mejorar la eficiencia y la cobertura del servicio de taxi", señala la nota enviada por la Consellería de Mobilidade. Por el momento, ninguna de las partes detalla qué ayuntamientos estarían dentro de esta área de prestación conjunta.

La propuesta, en todo caso, parece gozar de consenso entre ambas administraciones, a falta de conocer la opinión del resto de municipios implicados y el sector del taxi en cada uno de ellos. Para Lage Tuñas, esta decisión permitiría a los taxis "competir con los VTC en todo el área metropolitana e incrementar los servicios a los ciudadanos, también en el aeropuerto", en referencia a la proliferación de vehículos de Bolt y Uber.

Cierre del aeropuerto de Lavacolla

Además de valorar el seguimiento del convenio en sus primeras semanas de funcionamiento, se habló de la cobertura durante los días que esté cerrado Lavacolla, entre el 23 de abril y el 27 de mayo, por el considerable aumento de pasajeros que saldrán de Alvedro o llegarán al aeropuerto cullerdense. Los taxis urbanos podrán operar sin límites en dicho periodo.

Las partes analizaron también el discreto funcionamiento del acuerdo para dar cobertura de forma habitual: los taxis de Culleredo denunciaron que sus colegas coruñeses no ocuparon los cupos asignados y los coruñeses justificaron que no acudieron porque el servicio no estaba garantizado. El Concello de A Coruña propuso este martes "eliminar trabas" para los taxistas de A Coruña.

Críticas de Culleredo

El Concello de Culleredo, gobernado por el también socialista José Ramón Rioboo, ha sido muy crítico con la situación, con ataques directos al Ayuntamiento coruñés. Tras la firma entre A Coruña, Culleredo y Xunta del convenio que autorizaba a los taxis coruñeses a intervenir en el aeropuerto de Alvedro, este empezó a funcionar el 16 de marzo. En un comunicado emitido el 27 de marzo, Rioboo relataba que, en picos de elevada demanda, los taxis coruñeses no estaban respondiendo. "La capacidad de los taxis coruñeses se ve superada, como transmiten que ocurre en otros puntos de la ciudad", expresa el regidor.

Noticias relacionadas

Desde el consistorio cullerdense recordaban que este tipo de convenios de carácter voluntario aportan seguridad jurídica pero no garantizan su cumplimiento, ya que dependen de la capacidad real de las partes que tienen que cumplir con el servicio: "Si se quiere contar con una cobertura efectiva, la alternativa pasa por fórmulas de obligado cumplimiento que asegure el servicio".