El Concello sanciona a la organizadora del poblado de Navidad: 50.000 euros y tres años sin contratos

El Gobierno local propone una sanción de 50.000 euros y la prohibición de participar en licitaciones municipales a NC7Events, organizadora del fallido poblado de Navidad en la plaza de María Pita. En el expediente de multa, el Concello acusa a la concesionaria de "no observar las medidas de prudencia necesarias para salvaguardar la higiene o saniad en los puestos" y "reincidencia en los incumplimientos de las obligaciones del autorizado y condiciones de seguridad que figura en el PPT [Pliego de Prescripciones Técnicas]".

La propuesta de resolución, elaborada por el Concello y que irá mañana a Junta de Gobierno Local, plantea la incoación de un procedimiento sancionador contra la empresa por la presunta comisión de varios incumplimientos muy graves en la instalación navideña levantada el pasado diciembre en la ciudad. El documento sostiene que los hechos detectados afectan tanto a la seguridad de las casetas como al cumplimiento de las condiciones ofertadas por la adjudicataria.

Entre las principales deficiencias, el expediente señala problemas "muy graves" en la estabilidad y estanqueidad de las casetas, así como deficiencias en la instalación eléctrica y la ausencia de certificaciones acreditativas de su conformidad reglamentaria, con el consiguiente riesgo para las personas. También se recoge la falta de entrega de certificados obligatorios y de la documentación técnica exigida para garantizar la seguridad de la instalación.

El Concello añade además que NC7 Events incurrió en una reiteración de incumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato. En ese apartado, la propuesta menciona deficiencias notorias en la decoración de las casetas y su entorno, consideradas incompatibles ocn la uniformidad, la estética y ambientación navideña previstas. A ello suma el incumplimiento del número mínimo de casetas fijadas en los pliegos, establecido en 50, así como de las 20 casetas adicionales ofertadas por la empresa adjudicataria.

*En ampliación