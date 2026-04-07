'Elas Son Artistas' presenta entre sus primeras confirmaciones a Scarlet Rivera, la violinista del 'Hurricane' de Bob Dylan

El ciclo de música y artes por la igualdad ‘Elas son artistas’ presenta su novena edición con más de diez citas y 13 mujeres como protagonistas, que se subirán a los escenarios del Garufa Club, Jazz Filloa, Mardi Gras, plaza de Azcárraga, la Casa Museo María Pita, la Casa Museo Casares Quiroga, la Domus y el teatro Colón, entre otros. El concierto de la cantante y compositora venezolana Georgina abrirá el ciclo este jueves a las 21.30 horas en la sala Mardi Gras con entradas disponibles en entradium.com y en taquilla el día del concierto. Durante la actuación, se también se sortearán localidades para algunos de los eventos.

Entre las artistas que han sido confirmadas hasta el momento, destaca la norteamericana Scarlet Rivera, intérprete del solo de violín del célebre ‘Hurricane’ de Bob Dylan, que ofrecerá un concierto en la sala Garufa Club el 25 de mayo acompañada de Rob Stoner, bajista de Dylan en aquella etapa. Las entradas para este concierto saldrán a la venta en los próximos días.

Bob Dylan y Scarlet Rivera. / LOC

'Elas son Artistas' programará durante los próximos meses actuaciones, talleres y exposiciones hasta el 29 de noviembre, con la clausura del ciclo a cargo de la madrileña EDE, una artista que giró con Xoel López durante dos años, y que presentará su nuevo disco ‘Fieralinda’ en el teatro Colón, donde también estarán Tchotchke, un trío que llegará desde Nueva York el 27 de mayo con influencias de los sonidos de los sesenta.

Desde San Diego, California, se presenta Stacy Antonel en la sala Mardi Gras el 29 de junio y a la sala Garufa llegará Rosalie Cunningham el 8 de octubre.

El auditorio de la Domus acogerá la actuación de Gosia Trebacz y contará también con un recital de Blanca Trigo ilustrado por Octavia Russo.

La Casa Museo María Pita ofrecerá durante todo el mes de agosto una extensión del 'Viñetas desde O Atlántico' con la exposición de la coruñesa Xulia Pisón. También habrá actuaciones de música y pintura en directo en la plaza de Azcárraga y un taller gratuito en la Casa Museo Casares Quiroga.

El ciclo 'Elas son artistas' llegará al área metropolitana con actuaciones en Arteixo, Betanzos, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada que tendrán lugar durante los próximos meses, y nueve mujeres, una por cada edición, serán seleccionadas para realizar un pequeño reportaje y mostrar el valor de las artistas, sea cual sea su profesión en el día a día. Tres de ellas serán de A Coruña y otras 6 de concellos de la comarca.

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La cantante y compositora arteixana Silvia Penide será la nueva directora del ciclo en esta novena edición y sustituirá en el cargo a Yolanda Villa, que pasa a ser que pasará a ser directora honorífica como impulsora de Elas Son Artistas en 2018. En su anterior edición, más de 3.500 personas asistieron a una veintena de actividades programadas.