Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal en CaiónPermiso especial de ruido para los pisos de la SarebAsí será el Parque de O VixíaEl mapa de A Coruña hace 70 añosRescatado un cadáver junto a la DársenaLos tesoros que esconden los paquetes sorpresa de AmazonPresunto fraude en una oposición de la Seguridad Social en A CoruñaA Coruña compite con Ourense por la temperatura más alta de GaliciaEl tiempo en A Coruña: máximas disparadas antes de volver las lluviasAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 7 de abril

Cine, conciertos, charlas, exposiciones, libros... Consulta la agenda de ocio y cultura y haz tus planes

El cantante Rodrigo Cuevas posa en una calle de Santiago de Compostela.

El cantante Rodrigo Cuevas posa en una calle de Santiago de Compostela. / Jesús Prieto

RAC

Cine gallego por partida doble en el Colón

Arranca la Semana do Cinema Galego con la proyección de Sirat de Óliver Laxe, y a continuación As liñas discontinuas de Anxos Fazáns.

19.00 y 21.00 horas. Teatro Colón (Avenida Marina, n7A).

Ciclo del autor y su obra en la Academia de Belas Artes

La Real Academia de Belas Artes inaugura el ciclo Artistas Galegos. O autor e a súa obra con la participación de Antonio Murado.

19.30 horas. Real Academia Galega de Belas Artes(Pintor Álvarez de Sotomayor, 1).

Charla de Grande Amore y Rodrigo Cuevas

Dos grandes nombres del panorama artístico actual se darán cita este martes. Rodrigo Cuevas y Nuno Pico de Grande Amore charlarán en un encuentro con entrada libre. Más información.

20.00 horas. Fundación Luis Seoane (San Francisco, 27).

Presentación de un libro de correspondencias

Xesús Fraga y Xerardo Quintiá presentarán su novela Tempo de correspodencia. Una obra que reivindica la comunicación como herramienta de entendimiento.

Noticias relacionadas

19.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
  2. Hallado el cadáver de un hombre junto a la Dársena de A Coruña
  3. Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo suma un punto, pero puede perder la plaza de ascenso directo
  4. El Parque do Vixía de A Coruña saldrá a concurso diez años después de su anuncio
  5. El tiempo en A Coruña esta semana: las temperaturas se disparan antes del regreso de la lluvia
  6. La nueva etapa entre Deportivo y Concello se extiende al palco de autoridades de Riazor
  7. Vía libre al plan que permitirá construir cerca de medio centenar de viviendas en A Cañota, en Sada
  8. LaLiga confirma el horario del Burgos-Deportivo

Huelga de controladores: el aeropuerto de A Coruña, entre los afectados por una protesta que afecta a dos terminales en Galicia

Huelga de controladores: el aeropuerto de A Coruña, entre los afectados por una protesta que afecta a dos terminales en Galicia

Una camisa y un tatuaje para plasmar el amor por la calle San Juan de A Coruña: "Es algo que los domingos no puede fallar"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 7 de abril

Los bomberos de Oleiros rescatan en Santa Cristina a una persona en apuros al quedar aislada en unas rocas

Los bomberos de Oleiros rescatan en Santa Cristina a una persona en apuros al quedar aislada en unas rocas

La Seguridad Social subasta un segundo piso en Os Rosales

La Seguridad Social subasta un segundo piso en Os Rosales

La Xunta redistribuye los edificios de Monte Mero, en A Coruña, para conseguir más mezcla de vivienda protegida y libre

La Xunta redistribuye los edificios de Monte Mero, en A Coruña, para conseguir más mezcla de vivienda protegida y libre

El tiempo en A Coruña: Vuelven las alertas en Galicia

El tiempo en A Coruña: Vuelven las alertas en Galicia

La escritora Tatiana Țîbuleac inaugura las conferencias literarias con escritoras de la Fundación MOP: "Mi madre estaba triste conmigo, decía que no escribía sobre las cosas correctas"

Tracking Pixel Contents