Nuevas viviendas en Someso: el Concello de A Coruña da licencia para construir un edificio de 16 alturas y casi 100 pisos

La Junta de Gobierno Local de este miércoles dará licencia a la cooperativa Mirador de Ézaro para construir un edificio de 97 viviendas en el Sector 7-Recinto Ferial de Someso, en una finca con frente a Francisco Pérez Carballo, junto al Coliseum y el Carrefour. Tendrá 16 plantas y bajo cubierta, con tres sótanos subterráneos, y la superficie total, contando todas las alturas, se acerca a los 15.500 metros. El permiso da un plazo de medio año para iniciar las obras, y 36 meses para ejecutarlas, y los trabajos suponen una importante inversión: el coste de ejecutar la obra, sin contar gastos adicionales, impuestos o beneficios de la constructora, se acerca a los 7,6 millones de euros. La misma cooperativa ya obtuvo licencia en 2024 para construir un edificio gemelo en Someso, con 97 viviendas de promoción autonómica.

En la misma sesión, la junta concederá permiso al Instituto Galego de Vivenda e Solo para reparar la cubierta del edificio que ocupa los números 15, 17, 19 y 21 de la calle de Ribeira Sacra, en el barrio de Novo Mesoiro. Sus vecinos llevan años quejándose de las filtraciones, y la Xunta realizó cinco intentos fallidos de contratar las reparaciones, que finalmente se realizarán tras un procedimiento de emergencia. La ejecución material costará más de 1,33 millones de euros, y el plazo de ejecución de los trabajos será de dos años. En la calle Caballeros se dará licencia para derribar dos edificios contiguos en los números 41 y 43 de la calle Caballeros, y levantar uno nuevo con 21 viviendas.