La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos

Las obras de remodelación de los Cantones en A Coruña encaran una nueva fase que incluye la peatonalización de la calle Entrejardines, donde se encuentra la parada de los buses del transporte metropolitano que llegan hasta el centro de la ciudad, así que este punto de recogida y bajada de pasajeros va a cambiar de ubicación a partir del próximo 13 de abril, que es cuando arrancan los trabajos de la nueva etapa en la remodelación de la zona. El Concello de A Coruña ha informado hoy de que el cierre al tráfico de Entrejardines provocará la mudanza de la parada de los buses interurbanos --que comunican los concellos del área metropolitana con la ciudad-- a su nueva localización en la calle Manuel Casás, junto a la sede central de Correos en A Coruña.

Destaca el Concello, en un comunicado, que el proyecto de remodelación de los Cantones "está cambiando la cara de una de las zonas más reconocibles y emblemáticas del centro de la ciudad" y que este nuevo paso en la obra comienza con la peatonalización y unión del conjunto de dos tramos diferenciados para darles unidad conjunta a las partes y alcanzar unos recorridos estéticamente más coherentes". Esta actuación en Entrejardines y el trecho final de la calle Santa Catalina unificará recorridos y vistas en una misma alineación y formará un paseo peatonal orientado a la entrada del puerto".

Añade el Concello que esta parte de la remodelación de los Cantones "tal como figura en la redacción del proyecto, busca concretar un nexo de unión entre las dos mitades de Méndez Núñez, hoy separadas por Entrejardines" y, de paso, hacer este tramo "accesible a los peatones utilizando la zona donde hoy se sitúa la parada de autobuses como espacio de transición entre el espacio del jardín romántico y el del parque".

Aclara también que la peatonalización de Entrejardines y el traslado de la parada de bus a su nueva ubicación en la calle Manuel Casás, junto a Correos, serán las únicas modificaciones de la movilidad en la zona en esta fase de las obras. "Por lo demás, el tráfico se mantendrá como hasta ahora en ambas direcciones, tanto en el Cantón Grande como en el Pequeño, y las zonas de carga y descarga seguirán estando situadas en Rúa Nova y en Durán Loriga".

“A gran remodelación dos Cantóns avanza a bo ritmo para ofrecer aos coruñeses e coruñesas unha zona de paseo nunha localización inmellorable, conectada tanto co mar pola súa proximidade ao porto como coa actividade lúdica e comercial do centro”, apunta la alcaldesa, Inés Rey. La regidora subraya además que con esta actuación los jardines de Méndez Núñez serán "por fin un único jardín sin entradas que lo dividan".

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La obra de remodelación de los Cantones superaba en marzo su ecuador con la renovación de más de 12.000 metros cuadrados de pavimento en sus diferentes fases.