Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal en CaiónPermiso especial de ruido para los pisos de la SarebAsí será el Parque de O VixíaEl mapa de A Coruña hace 70 añosRescatado un cadáver junto a la DársenaLos tesoros que esconden los paquetes sorpresa de AmazonPresunto fraude en una oposición de la Seguridad Social en A CoruñaA Coruña compite con Ourense por la temperatura más alta de GaliciaEl tiempo en A Coruña: máximas disparadas antes de volver las lluviasAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin

La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos

Las obras de remodelación de los Cantones entran en una nueva fase que incluye la peatonalización de la travesía donde actualmente se detienen las líneas del transporte metropolitano, por lo que el punto de recogida y bajada de pasajeros en el centro urbano se moverá a una nueva localización en la calle Manuel Casás

Un autobús interurbano en la parada de Entrejardines. |Iago López

Un autobús interurbano en la parada de Entrejardines. |Iago López

RAC

Las obras de remodelación de los Cantones en A Coruña encaran una nueva fase que incluye la peatonalización de la calle Entrejardines, donde se encuentra la parada de los buses del transporte metropolitano que llegan hasta el centro de la ciudad, así que este punto de recogida y bajada de pasajeros va a cambiar de ubicación a partir del próximo 13 de abril, que es cuando arrancan los trabajos de la nueva etapa en la remodelación de la zona. El Concello de A Coruña ha informado hoy de que el cierre al tráfico de Entrejardines provocará la mudanza de la parada de los buses interurbanos --que comunican los concellos del área metropolitana con la ciudad-- a su nueva localización en la calle Manuel Casás, junto a la sede central de Correos en A Coruña.

Destaca el Concello, en un comunicado, que el proyecto de remodelación de los Cantones "está cambiando la cara de una de las zonas más reconocibles y emblemáticas del centro de la ciudad" y que este nuevo paso en la obra comienza con la peatonalización y unión del conjunto de dos tramos diferenciados para darles unidad conjunta a las partes y alcanzar unos recorridos estéticamente más coherentes". Esta actuación en Entrejardines y el trecho final de la calle Santa Catalina unificará recorridos y vistas en una misma alineación y formará un paseo peatonal orientado a la entrada del puerto".

Añade el Concello que esta parte de la remodelación de los Cantones "tal como figura en la redacción del proyecto, busca concretar un nexo de unión entre las dos mitades de Méndez Núñez, hoy separadas por Entrejardines" y, de paso, hacer este tramo "accesible a los peatones utilizando la zona donde hoy se sitúa la parada de autobuses como espacio de transición entre el espacio del jardín romántico y el del parque".

Aclara también que la peatonalización de Entrejardines y el traslado de la parada de bus a su nueva ubicación en la calle Manuel Casás, junto a Correos, serán las únicas modificaciones de la movilidad en la zona en esta fase de las obras. "Por lo demás, el tráfico se mantendrá como hasta ahora en ambas direcciones, tanto en el Cantón Grande como en el Pequeño, y las zonas de carga y descarga seguirán estando situadas en Rúa Nova y en Durán Loriga".

“A gran remodelación dos Cantóns avanza a bo ritmo para ofrecer aos coruñeses e coruñesas unha zona de paseo nunha localización inmellorable, conectada tanto co mar pola súa proximidade ao porto como coa actividade lúdica e comercial do centro”, apunta la alcaldesa, Inés Rey. La regidora subraya además que con esta actuación los jardines de Méndez Núñez serán "por fin un único jardín sin entradas que lo dividan".

Noticias relacionadas

La obra de remodelación de los Cantones superaba en marzo su ecuador con la renovación de más de 12.000 metros cuadrados de pavimento en sus diferentes fases.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
  2. Hallado el cadáver de un hombre junto a la Dársena de A Coruña
  3. Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo suma un punto, pero puede perder la plaza de ascenso directo
  4. El Parque do Vixía de A Coruña saldrá a concurso diez años después de su anuncio
  5. El tiempo en A Coruña esta semana: las temperaturas se disparan antes del regreso de la lluvia
  6. La nueva etapa entre Deportivo y Concello se extiende al palco de autoridades de Riazor
  7. Vía libre al plan que permitirá construir cerca de medio centenar de viviendas en A Cañota, en Sada
  8. LaLiga confirma el horario del Burgos-Deportivo

La parada de buses interurbanos en Entrejardines se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación

La parada de buses interurbanos en Entrejardines se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación

Rodrigo Cuevas presenta disco en A Coruña y conversa con Grande Amore: "En mis próximos 20 años de carrera igual tengo que hacer boleros y punto"

Huelga de controladores: el aeropuerto de A Coruña, entre los afectados por una protesta que afecta a dos terminales en Galicia

Huelga de controladores: el aeropuerto de A Coruña, entre los afectados por una protesta que afecta a dos terminales en Galicia

Una camisa y un tatuaje para plasmar el amor por la calle San Juan de A Coruña: "Es algo que los domingos no puede fallar"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 7 de abril

Los bomberos de Oleiros rescatan en Santa Cristina a una persona en apuros al quedar aislada en unas rocas

Los bomberos de Oleiros rescatan en Santa Cristina a una persona en apuros al quedar aislada en unas rocas

La Seguridad Social subasta un segundo piso en Os Rosales

La Seguridad Social subasta un segundo piso en Os Rosales

La Xunta redistribuye los edificios de Monte Mero, en A Coruña, para conseguir más mezcla de vivienda protegida y libre

La Xunta redistribuye los edificios de Monte Mero, en A Coruña, para conseguir más mezcla de vivienda protegida y libre
Tracking Pixel Contents