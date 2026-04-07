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La plantilla de la refinería de A Coruña empieza las protestas por la "eliminación" de siete puestos y Repsol niega que se vaya a afectar al empleo

El Comité de Empresa ha programado dos movilizaciones más este mes y una huelga de 24 horas el día 27 contra lo que considera recortes de personal

Protesta de la plantilla de la refinería de Repsol a la entrada de las instalaciones.

Protesta de la plantilla de la refinería de Repsol a la entrada de las instalaciones. / CARLOS PARDELLAS

La plantilla de la refinería de Repsol de A Coruña organizó en el mediodía de este martes una concentración a las puertas del complejo, que se repetirá entre las 14.15 y las 15.30 horas de los días 14 y 22 de abril, contra la "reducción de puestos" por cierre de la unidad de coque. El comité de empresa amenaza con una huelga de 24 horas el 27 de abril, y afirma que la compañía plantea la eliminación "de seis operadores en la unidad de Coque y un planificador de Paradas, justificándolo por el cierre de [una unidad de] Calcinación y por la digitalización", que afectan a trabajos en los que la complejidad operativa "no ha disminuido" y los riesgos "siguen siendo elevados". La empresa niega que el cierre de la unidad de Calcinación vaya a afectar al empleo.

De acuerdo con el comité de empresa, Repsol ha realizado en los últimos años "sucesivas reestructuraciones internas que han supuesto la eliminación de alrededor de 50 puestos de estructura y la centralización de funciones en Madrid", sin dar posibilidad a la negociación. Esto, siempre según los representantes de los trabajadores, ha generado "un aumento de la carga de trabajo, más estrés, prolongaciones de jornada, externalización creciente y un deterioro del clima laboral". Además, afirma que la "continua reducción de estructura" impide acceder a los interinos al empleo estable y exige a Repsol que "abandone la vía de los recortes y priorice inversiones que refuercen la seguridad, la integridad de los activos y el futuro industrial del complejo".

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La compañía indica que procederá al "cese definitivo" de una unidad de Calcinación, pero afirma que llevaba "varios años fuera de operación". "El personal a turno asociado al único puesto de esta unidad será reubicado en otras posiciones dentro del propio Complejo, sin impacto en el empleo", insiste la empresa, que afirma que ha tomado la decisión tras un "un análisis técnico detallado, garantizando la seguridad de las personas y de las instalaciones y sin incremento de las cargas de trabajo en las unidades en operación". También insiste en que se ha "informado previamente al Comité de Empresa".

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