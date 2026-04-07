El PP de A Coruña llevará al próximo pleno la pérdida de conexiones y una fecha para el fin de las obras en Alfonso Molina

El PP de A Coruña llevará al pleno del próximo jueves cuestiones sobre los plazos de finalización de la obra de Alfonso Molina, la pérdida de la conexión ferroviaria con Barcelona, la necesidad de incluir las inversiones del plan director de Alvedro en el Documento de Regulación Aeroportuaria y la licitación de contratos de nuevas rutas aéreas. “Es prioritario que Inés Rey licite los nuevos contratos de líneas aéreas tras perder Londres-Gatwick, Málaga y Valencia. Los precedentes no son positivos, ya que no ha recuperado destinos perdidos en los últimos años como Bilbao, Heathrow, Paris o Sevilla”, denuncia el portavoz municipal del PP Miguel Lorenzo, que insta a potenciar la estrategia aeroportuaria de Alvedro como “destino turístico de primer nivel” y como “motor económico de Galicia”.

El PP también pedirá en el pleno del próximo jueves una “fecha concreta” para la finalización de los trabajos en la avenida Alfonso Molina, que “deberían haber acabado en enero”, y llamará la atención sobre los atascos diarios en el vial. Sobre la pérdida de conexiones ferroviarias directas, critica que los viajeros que necesitan desplazarse a Cataluña ahora deberán hacerlo a través de Santiago para enlazar con su tren a Barcelona, y denuncia el “maltrato” del Gobierno en este ámbito ante los "retrasos, cancelaciones, falta de plazas y pérdida de conexiones".

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Entre las mociones presentadas, el PP pide la inclusión de inversiones previstas en el plan director en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2027-31), que sitúa a Alvedro a la cola de inversión por viajeros, y destaca la tendencia al alza del tránsito de pasajeros en el aeropuerto coruñés.