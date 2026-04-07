Rodrigo Cuevas y Nuno Pico charlan en A Coruña sobre su colaboración, de la literatura a lo «lisérxico»
Protagonizaron un encuentro en la Fundación Luis Seoane en el que explicaron cómo se concibió 'Una muerte ideal', su canción conjunta
El asturiano Rodrigo Cuevas dará su único concierto en Galicia este año este 30 de abril en el Coliseum, dentro de su nueva gira, La Belleza, y este martes sus fans en la ciudad tuvieron un anticipo de la filosofía tras su proyecto musical en un encuentro en la Fundación Luis Seoane en el que también participó Nuno Pico, de Grande Amore.
Los dos tienen una canción conjunta, Una muerte ideal, y Cuevas explicó, en gallego, que surgió de la novela Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, de Irene Solà, en la que hay un personaje, Margarida, que concibe la muerte «como un orgasmo, éxtase perfecto, gozo infinito». El tema busca adoptar su perspectiva, explicó el asturiano, que explicó cómo quiso colaborar con el Olimpo de la música. Lo confirmó Nuno Pico, que contó entre risas cómo vio en el estudio un listado de colaboraciones en el que estaba él junto con Ana Belén o Massiel. «Para min era lisérxico», bromeó.
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