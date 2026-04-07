De 10 paradas a más de 40: la "Ruta 66 española" crece y lanza su mapa más ambicioso hasta A Coruña

600 kilómetros de asfalto, el olor de los neumáticos calentándose bajo el sol y un destino fijo en la mente: el mar. Eso es lo que propone la conocida como "Ruta 66 española", una versión de la icónica vía estadounidense que, en lugar de en el Pacífico, desemboca en el océano Atlántico.

La Torre de Hércules, con su magnificencia secular, recibe a los viajeros que parten de Madrid y llegan con un pasaporte repleto de sellos y un salpicadero cargado de memorias. "Empezamos con 10 paradas y ahora son más de 40. Al principio dudábamos de si tendríamos recursos lo suficientemente potentes junto a la carretera, pero no paramos de descubrir más", explica Xosé Ramón Nóvoa, uno de los creadores de la ya emblemática Ruta N-VI.

El recorrido, que pasa por esta vía histórica entre la capital y A Coruña, acaba de ampliarse con mapas más completos e interactivos para los viajeros. Nóvoa y su compañera Silvia Vázquez llevan el último medio año desarrollándolos junto a la start-up gallega Boldest, después de que el proyecto se situara como una de las tres únicas propuestas españolas elegidas dentro del proyecto ST3ER de la Comisión Europea.

La financiación que recibieron -procedente del programa de innovación turística COSME- les ha valido para crear mapas más completos, con cerca de medio centenar de paradas con las que descubrir los secretos que se ocultan junto a la carreta. Además de la cartografía pública, que contiene información básica, quienes adquieren el pasaporte para marcar su recorrido ahora lo tendrán más fácil y podrán planificar su aventura con itinerarios más segmentados y la opción de reservar directamente los alojamientos desde la cartografía.

Así es la ruta N-VI, el recorrido hasta A Coruña para enamorarse del asfalto

La renovación de los mapas va acompañada de una propuesta más diversa para disfrutar de uno de los viajes por carretera más especiales de España. Especialmente para las familias, que ahora pueden identificar las paradas de mayor interés para los pequeños de la casa.

En la Marina, por ejemplo, se localiza uno de los puntos de sellado más singulares de la ruta: Bico de Xeado, donde los niños pueden acudir para conseguir su estampa y llevarse, de paso, un helado gratis. Aunque no es el único sitio en el que se esconden sorpresas para el viajero, ya que la visita a Bonilla a la Vista o el Centro Comercial Cuatro Caminos también tiene regalo.

MEGA -el Museo de Estrella Galicia-, el Museo de Automoción de Arteixo y el paraíso motero de Babiek Moto Adventure de Oleiros son otras paradas recomendadas en la provincia para ir acumulando cuños. Si bien solo se necesitan 15 para conseguir "el diploma de rutero", desde Ruta N-VI aconsejan recorrer la mayor cantidad posible de puntos, entre los que se incluyen establecimientos para adquirir artesanía, disfrutar de la gastronomía de la zona y descansar al caer la tarde.

Hay, por ejemplo, una pastelería del siglo XIX en Tordesillas, un museo del whisky en Zamora y un mesón leonés, el Quiñones, que "lleva cien años junto a la carretera dando de comer a los viajeros". En algunas paradas, no solo es el pasaporte el que puede conseguir un recuerdo en tinta. "Uno de los puntos más queridos de la ruta es el de un tatuador pegado a Benavente [Rural Tattoo], que lo dejó todo en su vida y se metió en un pueblo de 50 casas. Ahí tanto te sellan el pasaporte como te hacen un tatuaje", cuenta Nóvoa, para el que el recorrido esconde tesoros "iguales o incluso mejores" que la Main Street of America.

Para reunirlos todos, tuvo que embarcarse en un "safari fotográfico", yendo y viniendo en multitud de ocasiones para encontrar el lado más auténtico de la N-VI. Comenzó en 2023, movido por el deseo de "darles una nueva oportunidad de desarrollo a un montón de localidades que se han quedado paradas por culpa de la autovía" y demostrar, al mismo tiempo, "el valor de una ruta" llena de joyas "en las que la gente no se fija".

Hoy, muchos llaman a su proyecto "la Ruta 66 española" y la recorren en toda clase de medios de transporte. La mayoría optan por las opciones clásicas, como el coche, la moto y la autocaravana, aunque también hay "algunos locos que la han hecho en bici".

En total, son ya cerca de 2.000 las personas que han viajado desde Madrid hasta A Coruña por este itinerario y la cifra sigue en aumento. "En 2025 doblamos la cantidad de 2024 y, este año, ya hemos duplicado la de la misma temporada del anterior. No para de crecer. Es un placer que la gente te cuente las experiencias que tiene en esos 600 kilómetros, cómo llega con el maletero lleno de miel de un sitio y queso del otro, y cómo vive ese final épico en el Atlántico".