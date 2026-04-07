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La Seguridad Social subasta un segundo piso en Os Rosales

Os Rosales

Os Rosales / CARLOS PARDELLAS

RAC

La Seguridad Social ha abierto una segunda subasta en un edificio del barrio de Os Rosales. Se trata de un piso noveno de 43 metros cuadrados en uno de los bloques de la calle Emilio González López.

La puja, hecha pública hoy en el BOP, queda abierta a partir de los 63.980 euros. Es el segundo piso que la Seguridad Social subasta en el mismo edificio. El otro fue adjudicado el pasado año por algo más de 43.000 euros.

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Este tipo de propiedades acaban en manos de la Seguridad Social a través de embargos por deudas con la administración.

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