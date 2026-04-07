La Seguridad Social subasta un segundo piso en Os Rosales
La Seguridad Social ha abierto una segunda subasta en un edificio del barrio de Os Rosales. Se trata de un piso noveno de 43 metros cuadrados en uno de los bloques de la calle Emilio González López.
La puja, hecha pública hoy en el BOP, queda abierta a partir de los 63.980 euros. Es el segundo piso que la Seguridad Social subasta en el mismo edificio. El otro fue adjudicado el pasado año por algo más de 43.000 euros.
Este tipo de propiedades acaban en manos de la Seguridad Social a través de embargos por deudas con la administración.
- La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
- Hallado el cadáver de un hombre junto a la Dársena de A Coruña
- Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo suma un punto, pero puede perder la plaza de ascenso directo
- El Parque do Vixía de A Coruña saldrá a concurso diez años después de su anuncio
- El tiempo en A Coruña esta semana: las temperaturas se disparan antes del regreso de la lluvia
- La nueva etapa entre Deportivo y Concello se extiende al palco de autoridades de Riazor
- LaLiga confirma el horario del Burgos-Deportivo
- De Alfonso Molina a Cuatro Caminos: el alucinante mapa de hace 70 años que muestra una A Coruña irreconocible