El tiempo en A Coruña: Vuelven las alertas en Galicia

Con el fin de la Semana Santa, que ha estado marcada por el tiempo primaveral, seco y soleado, vuelve la inestabilidad atmosférica en Galicia, aunque solo durante la primera mitad de la semana. La influencia de las bajas presiones se intensificará este martes 7 de abril, jornada en la que se esperan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas, con la posibilidad de granizo, sobre todo en el interior de las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde según la información facilitada por la Aemet, se activará la alerta amarilla entre las 09.00 y las 17.00 horas.

En el litoral también se activará la alerta amarilla en la costa oeste de A Coruña por mar combinado que podría dejar olas de cuatro metros de altura. Además, las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso tras las máximas --disparadas-- de ayer lunes, cuando la ciudad de A Coruña competía con Ourense por marcar las temperaturas más altas de Galicia.

Playas llenas en A Coruña este lunes, 6 de abril, con termómetros que alcanzan los 29 grados. / Casteleiro

Esta inusual subida de los termómetros a inicios del mes de abril, con nada menos que 29 grados en la estación meteorológica coruñesa de la Torre de Hércules, fue debe a la llegada de vientos del sur, aunque estos valores no durarán mucho. Hoy la Aemet anticipa una máxima de 21 grados en A Coruña.

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Mañana miércoles día 8 la situación mejorará en el interior, con cielos nubosos por la mañana que irán dando lugar a cielos despejados a medida que avance el día, con posibilidad, por la tarde, de lluvias débiles y moderadas, más frecuentes en la mitad sur. La Aemet adelanta que en A Coruña se dará una elevada probabilidad de precipitaciones, con máxima de 16 grados.

La situación se volverá a estabilizar el jueves día 9, con posibilidad de lluvias débiles en la cornisa cantábrica y menos frecuentes en las zonas de montaña de Orense y del este de Lugo, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. En A Coruña la Aemet no prevé lluvias aunque sí cielos cubiertos durante la mañana, y apertura de claros durante la segunda mitad del día. La máxima en la ciudad herculina rondará los 18 grados.

Para el viernes día 10 la Aemet prevé un día con alternancia de nubes y claros en A Coruña, sin lluvias a la vista y con repunte de las temperaturas, que marcarán máxima de 23 grados en la costa coruñesa.

La previsión meteorológica para el fin de semana en A Coruña de nuevo trae un incremento de la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de chubascos y un nuevo descenso de los termómetros. Las máximas en A Coruña bajarán durante las jornadas del sábado día 11 y el domingo día 12 hasta volver a quedarse en el umbral de los 15 grados. Más información.