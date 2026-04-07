La Xunta redistribuye los edificios de Monte Mero, en A Coruña, para conseguir más mezcla de vivienda protegida y libre

La Xunta ha ampliado hasta casi 4.400 las viviendas previstas en el desarrollo urbanístico que proyecta en Monte Mero, entre Xuxán, la Ciudad de las TIC, Alfonso Molina y Pedralonga, y, después de que el Concello criticase el año pasado que hubiese reservado las mejores zonas para la vivienda libre, ha redistribuido los edificios para conseguir una mayor mezcla con los pisos protegidos. El proyecto supone, con mucha diferencia, la mayor reserva de vivienda de protección de A Coruña en los últimos años, con 704 edificios construidos por el Gobierno gallego y algo más de 2.800 que se ofrecerán a cooperativas o promotores en concurso público, pero la distribución original situaba la mayor parte en las zonas periféricas y más próximas a Alfonso Molina, algo que, como avanzó este diario, el Gobierno gallego afirmó que buscaba corregir.

La versión que el año pasado recibió el visto bueno ambiental agrupaba la mayoría de pisos protegidos en una doble franja de «alta densidad» en la dirección de Alfonso Molina y la Ciudad de las TIC, dos líneas de edificios con poco espacio entre ellos y en su mayoría con hasta doce alturas. Entre esta porción y una gran zona verde que se situaría en la zona más cercana a Pedralonga estarían calles, equipamientos y una zona de bloques de edificios de «media densidad». En su mayoría, serían bloques de vivienda de precio libre con edificios de hasta cinco plantas de altura, aunque también se incluyeron dos parcelas protegidas.

Distribución de las futuras viviendas de Monte Mero. / La Opinión

En las cercanías del gran parque se propusieron viviendas unifamiliares; en las casas bajas que ya existen en la zona viven vecinos que han protestado porque será necesario derribarlas, y, aunque la Xunta ha prometido reubicarlos, afirman que la mitad de las familias se quedarán sin realojo. En la esquina del ámbito entre Alfonso Molina y la Ciudad de las TIC, se planteó una zona verde, equipamientos, edificios reservados para uso terciario y dos parcelas de construcción residencial para mercado libre de, como mucho, cinco alturas, al tiempo que se proyectaron algunos edificios al este de Pedralonga.

Ruptura de las líneas

Pero en la documentación del proyecto de interés autonómico (PIA) de la iniciativa, que la Xunta aprobó inicialmente este mes de marzo, se amplía la edificabilidad y la mayoría de edificios colectivos pasan a tener siete o doce alturas. De acuerdo con la memoria del proyecto, se mantiene el principio de situar los edificios de bajo más doce plantas en la zona más próxima a Alfonso Molina y otros más bajos en las proximidades de la futura zona verde, donde el terreno es más elevado. La franja de edificaciones de vivienda protegida se rompe con una distribución menos uniforme y más espacios entre ellos, y se distribuyen entre ellos varios inmuebles de vivienda libre colectiva, incluyendo dos que llegan hasta prácticamente la frontera del ámbito con la Ciudad de las TIC.

En los bloques de edificios se combina la orientación única y doble para buscar la mejor posición para las viviendas y la "riqueza volumétrica", según la Xunta, que afirma que los edificios se construirán siguiendo las curvas de nivel. Y si el año pasado se preveían dos grandes parcelas de uso terciario, como comercios y oficinas, cerca de la esquina suroeste del ámbito, cerca tanto de Alfonso Molina como de la Ciudad de las TIC, ahora se convierte en una más reducida. Aunque el proyecto queda con solo dos parcelas para terciarios en todo el ámbito que suman 4.000 metros cuadrados, se permitirán estos aprovechamientos en las "plantas bajas" de la mayoría de los edificios de viviendas, que suman otros casi 19.000 metros cuadrados destinados a negocios. Está ausente en una decena, en especial los de menor altura.

Las proximidades de Pedralonga

En el núcleo de vivienda libre más próximo a la gran zona verde del este del ámbito también se modifica la distribución, y la mayoría de inmuebles pasan a ser de vivienda protegida. También se ha modificado el trazado del viario que llega desde Pedralonga y los edificios que lo rodean: si antes dejaba en el lado más próximo a Alfonso Molina a las edificaciones colectivas, y el lado de la ría quedaba para vivienda unifamiliar privada, zonas verdes y equipamientos, ahora se incluyen junto a los chalets dos edificios de vivienda protegida, situados en una zona en la que ahora se planea una gran rotonda.

En la ladera sur del monte, entre las avenidas de Pedralonga y A Pasaxe y Pedro Fernández, se proyectó el año pasado una zona de equipamientos y espacios libres con cuatro bloques de vivienda colectiva, uno libre y el resto de protección. Ahora se elimina la vivienda protegida y se plantean casas unifamiliares y un inmueble de bajo y dos alturas, modificando también la parte destinada al equipamiento.