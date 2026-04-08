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La Audiencia de A Coruña condena a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su excompañera de piso

Las pruebas periciales corroboran la presencia de ADN del agresor en la víctima

Fachada de la Audiencia provincial de A Coruña.

Fachada de la Audiencia provincial de A Coruña. / LOC

RAC

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a nueve años de cárcel a un hombre por violar a su excompañera de piso cuando terminaba de recoger sus pertenencias tras mudarse a otra vivienda.

El tribunal considera probado que el procesado intentó mantener relaciones sexuales con ella y que, a pesar de su negativa, realizó actos sexuales sin consentimiento. La víctima, según consta en la sentencia, logró huir del inmueble, del que salió corriendo portando solamente la camiseta que llevaba puesta en ese momento.

En la sentencia, la sala destaca que la prueba pericial corroboró la presencia de ADN del procesado en la víctima, lo que refuerza la credibilidad de su testimonio. Los magistrados indican en el fallo que las declaraciones, los informes médicos y los vestigios biológicos dan lugar a una sentencia condenatoria.

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Los jueces acuerdan en el fallola ejecución de la totalidad de la pena con sustitución por la expulsión del penado del territorio español cuando acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. Además, le imponen siete años de libertad vigilada y el pago de una indemnización a la víctima de 15.000 euros por daños morales. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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