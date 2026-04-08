El balance negativo en la hucha del Concello de A Coruña obliga a medidas correctoras

La hucha del Ayuntamiento de A Coruña está en negativo: el remanente de tesorería es de -9,6 millones de euros, lo que significa que las deudas pendientes superan a los fondos líquidos y derechos de cobro, de casi 94 millones de euros. De esta cantidad, el Concello reconoce que 62,2 millones de euros son impagos de “dudosa” recuperación, es decir, ciudadanos, empresas y entidades de cualquier tipo adeudan esa cantidad a las arcas municipales, pero el consistorio duda que puedan afrontar esos pagos. Un remanente de tesorería negativo puede suponer problemas de liquidez, por lo que la ley establece mecanismos correctores y de control para evitarlos.

El Ministerio de Hacienda recuerda que la Ley de haciendas locales es tajante respecto a los remanentes negativos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 193, el Pleno de la Corporación debe proceder a “reducir el gasto del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido” y debe hacerlo justo después de que se apruebe la liquidación. "Esta reducción puede ser revocada por acuerdo plenario, previo informe de la Intervención, cuando el desarrollo normal del presupuesto lo permita", añade.

La ley establece que, si la reducción del gasto no fuese posible, se podría realizar una operación de crédito por dicho importe bajo determinadas condiciones, para lo cual es necesaria la elaboración de un plan de saneamiento financiero. De no cumplirse, afectaría al siguiente presupuesto. Ayuntamientos y diputaciones acumulan una importante bolsa de deudas provocada por morosos que les resulta muy difícil, por no decir imposible, de cobrar. En el caso de la comunidad gallega, estos impagos ascienden a 471 millones de euros, en su mayor parte correspondiente a los municipios. Se trata de una cifra, además, que no consiguen reducir y que se mantiene año tras año sin apenas variación.

En el pleno

El Partido Popular de A Coruña, que hizo pública ayer la cifra recogida en un decreto municipal, se muestra "preocupado" por cómo va a afectar a las arcas municipales y pregunta si habrá que meter tijera a las inversiones de 2026. "Los indicadores que vamos conociendo reflejan que podríamos estar ante una situación financiera muy complicada", indicó su portavoz, Miguel Lorenzo, que señala, sin embargo, que esperará a conocer más informes de la liquidación. El Gobierno local explicará las cuentas este jueves en el pleno, según avanzaron fuentes municipales.

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El BNG también preguntará en la sesión plenaria por el estado económico del Ayuntamiento, a raíz de la renuncia a ser sede del Mundial 2030. Además, los grupos políticos de la ciudad debatirán sobre el proyecto de ordenación urbanística para la construcción de pisos en el parque del Agra, el aeropuerto de Alvedro, los VTC y el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica.