De la ternera con San Simón al atún rojo: los 3 bocatas de A Coruña que aspiran a ser el mejor de España

A Coruña cuenta con algunas de las mejores cafeterías de España, con una de las mejores torrijas y con una de las hamburguesas más valoradas de Galicia. Pero, ¿se hace aquí el mejor bocadillo del país? Eso es lo que pretende descubrir el Campeonato de España de Bocatas, que celebra este mes de abril su tercera edición con propuestas de todo el territorio.

En la ciudad, son tres los establecimientos que buscan hacerse con el título y presumir así de tener la mejor receta entre panes. La Tienda de A Mundiña, La Tradicional y Q'banos son los locales que se rifarán el podio frente a los más de 90 participantes que se han inscrito al concurso este 2026.

Hasta el 26 de abril, sus preparaciones estará a disposición de la clientela, que podrá valorarlas de forma online a través de un código que se entrega junto al pedido. Quienes se acerquen descubrirán propuestas para todos los públicos: desde los sabores más clásicos de la ternera hasta los toques exóticos de tierras lejanas, con ingredientes tan sorprendentes como el shichimi tōgarashi o una romesco de chipotle artesana para acompañar.

Así son los bocadillos de A Coruña que compiten por ser los mejores de España

Las recetas de los concursantes coruñeses abarcan estilos muy distintos. Algunos son más conservadores, como La Tradicional, que presenta "un bocadillo contundente y lleno de identidad" bautizado con toda una declaración de intenciones.

Su Terrachá, el sándwich elaborado con ternera a la plancha, cebolla caramelizada y bacon crujiente, se acompaña del "inconfundible toque ahumado" del queso San Simón. Una propuesta clásica que encuentra a su opuesto en O Pepiño, la receta de La Tienda de A Mundiña que apuesta por Asia para llevarse el oro nacional.

El establecimiento de Padre Feijóo ha decidido presentarse con un atún rojo con mayonesa de codium abrazados por dos rebanadas de pan de cristal. Sorprenden ingredientes como la ensalada de alga wakame con vinagreta de sésamo, el shichimi tōgarashi y el tomate seco, que redondean un pepito que podría encontrarse, perfectamente, en un local de sushi.

El Q'bano Chingón de Q'banos, por su parte, se mantiene fiel al espíritu caribeño del negocio, famoso por sus recetas inspiradas en Cuba. Para el Campeonato de España de Bocatas, incluye carne de cerdo hecha al pibil envuelta en hoja de plátano, pan artesano, una romesco de chipotle y mayonesa de ajo y mostaza, así como queso suizo, lechuga, bacon y pepinillos.

Sus propuestas serán valoradas por los clientes a lo largo del mes de abril, teniendo en cuenta aspectos como la calidad del pan, el relleno y la presentación. El 60% de la puntuación que reciban dependerá de la opinión del público, mientras que el 40% restante procederá de un grupo de inspectores elegidos por la organización.

Para la final, se escogerán entre 10 y 20 finalistas, que serán puestos a prueba por un jurado experto en una cata a ciegas el 5 de mayo. De ahí saldrán los tres mejores bocadillos de España de 2026, así como el trío vencedor de cada comunidad autónoma y algunos premios especiales como el Best Bocata Audacious o el Mejor Bocata Clásico.

Los aspirantes gallegos al bocadillo español más delicioso

A Coruña es la provincia gallega con mayor representación en esta edición de Best Sandwich Spain. Además de los participantes mencionados, desde el territorio concursan el establecimiento santiagués Papos y el restaurante El Golimbreo, de Ribeira.

Pontevedra le sigue de cerca con la participación de La Artesata (Vigo), La Creación (Arcade) y Marroquillos (Pontevedra). Además, la competición contará con La Estación de Lomán y O Patrón Bocatería de Ourense, así como con el restaurante lucense Tosar by Boni.