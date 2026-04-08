El Concello de A Coruña vuelve a pagar en plazo gracias a mejoras informáticas: lleva medio año abonando facturas en el tiempo legal tras un año de incumplimientos

El Ayuntamiento de A Coruña, como administración pública, está obligado por ley a pagar las facturas en 30 días, pero este plazo, al igual que la obligación tener los presupuestos a principios de año, se ignora frecuentemente. El año pasado, los incumplimientos eran la norma, y entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 solo respetó un mes los periodos legales. Pero desde entonces ha vuelto a cumplir la legalidad, y, aunque el periodo medio de pago a proveedores del Concello y sus entidades dependientes fue de 33,6 días el pasado mes de septiembre, entre octubre y febrero de este año siempre han abonado las facturas por debajo de los 25 días, de acuerdo con la información hecha pública. Fuentes municipales lo relacionan con un "proceso de mejora de las herramientas informáticas para agilizar trámites" que ha permitido mejorar entre diciembre y febrero y que se encuadra "dentro de un plan más ambicioso de modernización de los recursos humanos que durará tres años", entre el ejercicio actual y 2028.

Pese a la mejora, hay dos organismos vinculados al Ayuntamiento que arrastran importantes atrasos: el Consorcio para la Promoción de la Música, que gestiona la Orquesta Sinfónica de Galicia, y el Consorcio de Turismo y Congresos, dedicado a promocionar la ciudad y que se ocupa de las subvenciones a líneas aéreas que vuelan en Alvedro. El problema no es nuevo. El año pasado, fuentes municipales señalaron a este diario que "son los organismos autónomos los que afectan negativamente a la media".

El peor pagador era el Consorcio para la Promoción de la Música, si bien su tendencia es positiva. Entre septiembre y diciembre el plazo medio para abonar facturas osciló entre los 100 y los 119 días, pero en enero bajó a los ocho y en febrero quedó en once. La entidad, que según denuncian PSOE y BNG sufrió durante años una infrafinanciación de cinco millones de euros por parte de la Xunta, incorporó el año pasado un nuevo gerente, Juan Antonio Cuéllar, que se puso como reto "encontrar el mecanismo para estar al día con todos los proveedores".

Retrasos de hasta más de 300 días

En el caso del Consorcio de Turismo y Congresos la situación ha empeorado en relación con el año anterior, y el periodo medio de pagos subió de unos 47 días a 78,6, el mayor de todas las entidades asociadas al Concello. La trayectoria ha sido irregular: en septiembre y octubre cumplió con el periodo legal, en noviembre llegó a los 302 días de pago a proveedores, y en diciembre rozó los 51, si bien en enero bajó a algo menos de 31 días, en febrero se subió a más de 45.

Sí ha mejorado la situación del IMCE, que se encarga de las fiestas y las infraestructuras culturales como el Coliseum o el teatro Rosalía de Castro. Arrastró retrasos en pagos de facturas, con una media de abono de más de 75 días, pero en los últimos seis meses con datos cumplió con el límite legal en dos ocasiones y en las otras cuatro los incumplimientos fueron mucho más moderados, entre los 31 y los 41,5 días. En cuanto a la Fundación Luis Seoane, los periodos de pago oscilan mucho según el mes, de unos catorce días a casi 61, y se sobrepasó el límite legal en cuatro ocasiones, cuando entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 siempre había cumplido.

La Hacienda municipal recupera el periodo legal

En cuanto al propio Concello, que supone la mayor parte del presupuesto, el último mes en el que se infringió el límite legal fue septiembre , con 30,3 días. El resto de meses, los abonos se hicieron en periodos de entre algo menos de 18 días y unos 21, es decir, cumpliendo la normativa con un amplio margen. En agosto de 2025 había llegado a sobrepasar los 49 días de retraso.

Y las otras dos últimas entidades que dependen del Ayuntamiento mantienen su tendencia de respeto a los plazos legales. La Fundación Emalcsa, vinculada a la empresa pública que gestiona las aguas, paga con una demora de entre menos de dos días y algo más de 16, según el mes, mientras que el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade oscila entre algo más de un día y cerca de once.