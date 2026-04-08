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Así fue el concierto de Tom Jones en A Coruña en 1975: Una “maravilla” de un músico en horas bajas

Nonito Pereira documentó el concierto que Tom Jones ofreció en el Palacio de los Deportes de Riazor en 1975

Tom Jones durante una actuación.

Tom Jones durante una actuación. / EFE

Alba Porral

Solo 3.000 personas tuvieron la oportunidad de presenciar el concierto que Tom Jones ofreció en A Coruña en 1975. El ‘Tigre de Gales’, que acaba de anunciar que volverá a la ciudad este verano, llegó hace 51 años de la mano del empresario Alejandro Fernández Figueroa, propietario de la sala Nova Olimpia de Vigo, para actuar en la ciudad olívica y en el Palacio de los Deportes de Riazor, dentro de una iniciativa en la que colaboró una institución musical como Nonito Pereira para crear en Galicia un circuito de conciertos de estrellas de la canción de renombre internacional con A Coruña y Vigo como sedes. Así lo explica el propio periodista y promotor fallecido en 2019, quien documentó la actuación de A Coruña en su libro 'Historias, histerias y anécdotas musicales de La Coruña'.

“El varonil cantante galés, de voz poderosa y físico apolíneo, se subió al escenario rodeado de una gran orquesta formada por la flor y nata de los músicos de estudio madrileños. Una maravilla. Durante hora y media Tom Jones ofreció al público lo más conocido de su repertorio, desde “It’s not inusual” hasta “Delilah”, pasando por “Green green grass of home”, detalla el periodista musical.

Y a pesar de entonar sus grandes éxitos, Nonito Pereira recuerda en su crónica que “pasó sin apenas gloria”. “Tal vez porque el ‘tigre’, que durante la década de los 60 había marcado paquete en las listas de éxito de todo el mundo, andaba en sus horas bajas de popularidad en el panorama musical europeo por haber trasladado su domicilio artístico a Las Vegas, donde era una de las grandes atracciones”, explica.

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Serán ahora los hijos y nietos de esa generación los encargados de juzgar el concierto que ofrecerá a sus 85 años una de las grandes voces de la canción internacional el próximo 2 de julio en el Coliseum, dentro del festival O Gozo Fest.

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