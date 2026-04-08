El Consorcio de Turismo de A Coruña acabó el año con pérdidas de 1,25 millones tras un exceso de cálculo de los ingresos

El Consorcio de Turismo y Congresos cerró 2025 con unas pérdidas de 1,25 millones de euros, con gastos superaron ampliamente a los ingresos finales. El organismo, dependiente del Ayuntamiento de A Coruña, sobrevaloró en 1,6 millones de euros sus ingresos para ese año. Así figura en la liquidación de su balance que se presentará en la Junta de Gobierno de la entidad este miércoles, a la que también irán los presupuestos de 2026. Aún no se votarán los nuevos contratos de líneas aéreas para Alvedro para sustituir a los que están caducando y que supondrán pérdidas de 120.000 pasajeros para el aeropuerto coruñés.

De acuerdo con un documento firmado por el presidente del Consorcio, el concejal de Cultura y Turismo Gonzalo Castro, en un principio se preveía que el organismo ingresase algo menos de cuatro millones de euros, si bien se amplió la cifra hasta los 5,63 millones. Esta actualización resultó lejos de la realidad, ya que los ingresos quedaron en prácticamente la cifra inicial, 4,02 millones, mientras que los gastos se disparaban hasta los 5,42 millones. Realizando algunos ajustes, el resultado del año queda en casi 1,25 millones de euros de pérdidas.

Y el resultado, según el secretario-interventor, era previsible. Este indica que en años anteriores se efectuaron "reiteradas advertencias" de la inestabilidad presupuestaria que arrastra el organismo desde 2023 y que, aunque en el ejercicio siguiente se corrigió "parcialmente", aún no ha sido superada. Tampoco se han adoptado las "medidas precisas de control de gasto" por lo que en 2026 habría que adoptar recortes para conseguir "esa estabilidad que es una exigencia legal".

Noticias relacionadas

Las cuentas de 2026 aplican recortes en relación a las previsiones del año pasado, si bien siguen superando los ingresos de este ejercicio. Los ingresos programados son de casi 4,5 millones, con lo que tendrían que aumentar, y los gastos, siempre según las cuentas que se presentan este miércoles, caerían a los 4,25 millones, un recorte que tendría que convivir con posibles negociaciones de nuevos convenios de rutas. La rebaja de gastos en comparación con el año pasado se produjo también en la entidad municipal que se ocupa de las fiestas y los edificios culturales, el IMCE, si bien esta acabó con superávit el año pasado.