¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 8 de abril
Seleccionamos dos propuestas destacadas de ocio y cultura para hoy
Sara Barquinero habla sobre su nuevo libro
La novelista presentará La chica más lista que conozco a través de una charla con Javier Pintor, dentro del ciclo de literatura Compaxinadas.
19.00 horas. Fundación Luis Seoane (San Francisco, 27).
Obras de arte con materiales reciclados
Jesús Granja expone trabajos como una Torre de Hércules hecha con tablas de madera o un Don Quijote formado con chapa hasta el 15 de este mes.
09.00-14.30 y 15.30-22.00 horas. Circo de Artesáns (San Andrés, 36).