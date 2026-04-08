Un motorista resulta herido leve en un accidente con un turismo en la ronda de Nelle
Ha ocurrido esta mañana alrededor de las 10.00h
Un motorista ha resultado herido hoy en un accidente registrado en A Coruña, según informa la Policía Local. Ha ocurrido alrededor de las 10.00 horas en la confluencia de la ronda de Nelle con la calle Ribadavia por un alcance entre un turismo y una moto.
El conductor de la motocicleta ha resultado herido leve y ha sido evacuado en una ambulancia del 061 al hospital San Rafael, según informa el 092.
A causa del accidente quedó una mancha de combustible en la calzada que obligó a intervenir a los Bomberos de A Coruña para limpiar el firme, lo que provocó un corte de tráfico de unos diez minutos que apenas afectó a la circulación, escasa en la zona a la hora del accidente, según informan las mismas fuentes oficiales.
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