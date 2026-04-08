Un motorista resulta herido leve en un accidente con un turismo en la ronda de Nelle

Un motorista ha resultado herido hoy en un accidente registrado en A Coruña, según informa la Policía Local. Ha ocurrido alrededor de las 10.00 horas en la confluencia de la ronda de Nelle con la calle Ribadavia por un alcance entre un turismo y una moto.

El conductor de la motocicleta ha resultado herido leve y ha sido evacuado en una ambulancia del 061 al hospital San Rafael, según informa el 092.

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A causa del accidente quedó una mancha de combustible en la calzada que obligó a intervenir a los Bomberos de A Coruña para limpiar el firme, lo que provocó un corte de tráfico de unos diez minutos que apenas afectó a la circulación, escasa en la zona a la hora del accidente, según informan las mismas fuentes oficiales.