Noites do Porto suma a Barry B y anuncia un "concierto sorpresa" para la noche de San Juan

El festival Noites do Porto anuncia un concierto “sorpresa” para la noche de San Juan y, aunque no desvela por el momento el nombre del artista, lanza un cupo limitado de entradas “solo para creyentes” a partir de este jueves a un precio de 25 euros. La organización avanza que el concierto del 23 de junio será en el puerto de A Coruña y “que promete convertirse en uno de los hitos del verano”, mientras asegura que próximamente se revelará la incógnita.

El recinto portuario también será escenario del concierto de Barry B el viernes 26 de junio. Uno de los referentes de la nueva escena pop nacional llegará al Noites do Porto tras agotar entradas en las principales salas del país y formar parte de citas como el Primavera Sound. Barry B presentará ante el público coruñés su propuesta “ecléctica y magnética” con un espectáculo basado en la “honestidad” y en la "conexión emocional”, en uno de los directos "más esperados" de la sexta edición del festival. Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 10 a través de Ataquilla.

Con las nuevas incorporaciones, Noites do Porto pretende reafirmar su apuesta por el talento, la exclusividad y la integración en el ecosistema cultural de la ciudad, ya que la programación también se extenderá a los escenarios de los clubes de jazz y al teatro Colón. El festival cuenta con el respaldo del Concello da Coruña, la Xunta de Galicia -a través de Axencia Turismo de Galicia, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo- y Estrella Galicia.

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