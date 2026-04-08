La nueva pasarela peatonal en Alfonso Molina entre las estaciones de buses y trenes de A Coruña toma forma

La nueva pasarela peatonal en la avenida de Alfonso Molina a la altura de las estaciones de autobuses y ferrocarril empieza a tomar forma. Tras el desmontaje de la antigua pasarela, que presentaba importantes deficiencias, y la instalación de un paso provisional para mantener comunicados los barrios de Os Mallos y Cuatro Caminos, ahora avanza la colocación de la nueva estructura en el lugar por donde siempre se ha cruzado entre la terminal de buses y la de trenes.

Las obras de la nueva pasarela entre la estación de tren y la de autobuses de A Coruña están en su recta final, con cortes nocturnos de tráfico en Alfonso Molina durante las noches del 7 al 8 y del 8 al 9 de abril.

Durante estas noches se ejecutarán las labores de izado y montaje del vano central de la pasarela y de las rampas laterales. Esta madrugada ya quedaba instalado el vano central.

Los trabajos continuarán durante la próxima madrugada, así que desde las 23.00 de hoy hasta las 06.00 horas de mañana jueves la circulación en este tramo de Alfonso Molina volverá a estar cortada para garantizar la seguridad durante los trabajos de montaje de la estructura. Además, en ese mismo horario permanecerá cerrada la pasarela provisional por motivos de seguridad.

La antigua pasarela fue desmontada por completo para acometer su renovación integral, una actuación que encara ya sus últimos días. Una vez instalados los nuevos elementos, se completarán los remates finales con la previsión de abrir la pasarela en las próximas semanas y retirar el paso provisional habilitado mientras duraron las obras.

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Para minimizar las afecciones al tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados. En sentido de salida de la ciudad, los vehículos serán desviados por la ronda de las estaciones para volver a enlazar con Alfonso Molina, mientras que en sentido de entrada podrán acceder a través de la ronda de Outeiro. El objetivo es mantener la fluidez de la circulación pese a las restricciones temporales.