El programa Lecer vuelve al Fórum y al Ágora tres meses después

El programa Lecer del Fórum Metropolitano y el centro sociocultural Ágora regresa tres meses después del conflicto laboral que dejó a los trabajadores sin cobrar sus nóminas por los problemas económicos de la anterior concesionsaria, Serviplus. Tras varias movilizaciones del personal, el Concello de A Coruña acaba de anunciar que ha formalizado el contrato con la nueva empresa, Os Ventos, lo que permitirá reiniciar las actividades que, aunque debían haberse iniciado en febrero, se retomarán a partir del próximo 20 de abril para poner en marcha los talleres de primavera y los campamentos de verano previstos. “La nueva empresa responsable de las actividades comenzará a comunicarse con el profesorado con el fin de informarlos de que las clases se retomarán el lunes 20 de abril”, asegura el Concello.

El Concello explica que esta edición del programa comenzará incluso antes de que se licite el nuevo contrato en el mes de septiembre. Los interesados podrán consultar la programación completa y formalizar su inscripción a través de la web y las redes sociales del Concello. También se podrá realizar de forma presencial.