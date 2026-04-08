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Los promotores de Agra de San Amaro, en A Coruña, avanzan en la obra del jardín entre el Club del Mar y el paseo marítimo

Nueva zona ajardinada entre el Club del Mar y el paseo marítimo.

Nueva zona ajardinada entre el Club del Mar y el paseo marítimo. / CARLOS PARDELLAS

Enrique Carballo

La promoción de 260 viviendas del Agra de San Amaro en tres inmuebles, entre el cementerio, la residencia de mayores Torrente Ballester y el paseo marítimo de Orillamar, incluye la creación de tres zonas ajardinadas, una en la calle Regata Cutty Sark, que da acceso al barrio de Durmideiras, otra en la avenida de Navarra junto a la residencia Torrente Ballester y una tercera en el espacio existente entre el cementerio y el paseo marítimo. Los trabajos avanzan en la porción más próxima al Club del Mar de San Amaro, entre este y el paseo. En la zona ya se podían apreciar este miércoles espacios para el paseo, bancos, nuevos espacios verdes y árboles.

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