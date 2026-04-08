Rey descarta más medidas de seguridad tras el nuevo fallecido en la Dársena de A Coruña: "No vamos a vallar el Puerto"

En la Dársena de A Coruña han muerto cuatro personas en los últimos nueve años tras caer al mar, la última en la noche del domingo al lunes. Tras dos muertes en 2017, el Puerto y el Concello instalaron bancos de piedra para evitar nuevas caídas. Pero la alcaldesa, Inés Rey, descartó este miércoles nuevos cambios. "Las medidas son las que están ya allí", indicó, y resaltó que "no vamos a vallar el Puerto".

La regidora lamentó el suceso de este mes, en el que falleció un ciudadano letón y que "nos trajo a la memoria otros accidentes parecidos con resultado de personas fallecidas". Pero consideró que en la zona ya hay "señalización vertical, hay iluminación y hay una barrera de bancos", una disposición que "entendemos que tiene que ser suficiente para evitar este tipo de accidentes".

Tras la reforma de la Marina en 2015, el primer ahogamiento ocurrió en 2017, cuando un joven procedente de la discoteca Pelícano se precipitó al mar. Solo unos días después, el actor Mateo González caía también a las aguas tras salir del Náutico y se ahogaba en la Dársena de A Coruña. Aquellos dos sucesos llevaron a Concello y Puerto a colocar un largo banco de piedra al borde del muelle para evitar nuevas caídas y a incrementar la iluminación. Cinco años más tarde, en diciembre de 2022, un trabajador del mar fallecía ahogado en el entorno de la Dársena tras caer al agua de forma accidental.

También una mujer de 82 años sufrió una caída accidental en un amanecer de noviembre de 2020 cuando paseaba por la zona, aunque tuvo la fortuna de ser auxiliada por un funcionario municipal que se lanzó al mar y fue ayudado por un policía local. En 2017 se produjo además la caída de una furgoneta que se encontraba vacía y cuyo conductor la había dejado mal frenada.